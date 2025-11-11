El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El cardenal José Cobo (i) antes de la eucaristía por la festividad de La Almudena, patrona de Madrid, el pasado dia 9 junto al alcalde Martínez-Almeida y el excalde, Álvarez del Manzano. Efe

El arzobispo de Madrid espera que el Vaticano resuelva «con rapidez» el caso del obispo de Cádiz

José Cobo califica de «drama» el presunto caso de pederastia por el que el Tribunal de la Rota investiga al prelado de Cádiz y Ceuta, Rafael Zorzona

C. P. S.

Martes, 11 de noviembre 2025, 14:36

Comenta

El vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, ha calificado este martes de «drama» el presunto caso de pederastia ... por el que el Vaticano está investigando al obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zorzona. Cobo ha apelado a la «presunción de inocencia» y ha mostrado su «confianza» en los tribunales eclesiásticos para que el proceso se resuelva con la «rapidez» que exijan las investigaciones.

