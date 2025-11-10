El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Rafael Zornoza Boy, obispo de Cádiz y Ceuta. R. C.

El obispo de Cádiz investigado por el Vaticano por abusos dice que las acusaciones son falsas

Rafael Zornoza ha decidido suspender su agenda «para el esclarecimiento de los hechos» y para tratarse un «cáncer agresivo» que padece

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 10:23

El obispado de Cádiz y Ceuta ha difundido este lunes un comunicado en el que sale al paso de la noticia de que el actual ... prelado de ambas ciudades, el madrileño Rafael Zornoza Boy, de 76 años, está siendo investigado por el Vaticano por, presuntamente, haber abusado sexualmente y de forma continuada de un joven desde que era menor en los años 90 cuando era sacerdote en Getafe y dirigía el seminario de esa diócesis.

