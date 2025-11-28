Alerta sanitaria por presencia de salmonella en un preparado de carne de pollo procedente de España También se ha avisado de la posibilidad de encontrar «partículas metálicas» en aperitivos envasados

Presentación e información del preparado de carne (izquierda) y del aperitivo (derecha).

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado este viernes 28 de noviembre una alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana relacionada con la presencia de Salmonella en un preparado de carne de pollo de la marca Consum.

La empresa ha publicado en su página web una nota informativa al respecto dirigida a sus clientes, en la que comparten que «hemos procedido a la retirada de preparado de carne burguer meat de pollo con lotes 2830 y 1671 con Fecha de Caducidad 01/12/2025, por presencia de Salmonella». «Desde Consum priorizando siempre la seguridad alimentaria y salud de los consumidores, hemos retirado el producto de manera inmediata. El resto de lotes comercializados son seguros para su consumo», comparten desde la cadena de supermercados.

«Si usted dispone de unidades de esta referencia en su domicilio, absténgase de consumirlas y proceda a devolverlas en cualquier establecimiento Consum, y le será reembolsado su importe». No obstante, «tal y como se indica en el etiquetado del producto, este se debe cocinar completamente antes de su consumo, siendo el cocinado una medida muy efectiva para eliminar el riesgo sanitario».

Los datos del producto implicado son: Nombre del producto: Preparado de carne Burger meat de pollo.

Nombre de marca: Consum.

Aspecto del producto: envasado en bandeja de plástico de 400 g.

Números de lote: 2830 y 1671.

Fecha de caducidad: 01/12/2025 (ambos lotes).

Peso de unidad: 400 g.

Temperatura: Refrigerado.

Según la información disponible, la distribución del producto afectado ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia. La empresa ya ha retirado los lotes implicados de sus lineales. El resto de los lotes comercializados son seguros para su consumo.

«Posible presencia de partículas metálicas en bocaditos procedentes de España»

Además, Aesan también ha alertado hoy de la «posible presencia de partículas metálicas en bocaditos procedentes de España», a través de un aviso trasladado por las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana. Concretamente, se trata de bocaditos de tomate y orégano de la marca Snatt's.

Según la información disponible, la distribución ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Cantabria, Cataluña, Castilla la Mancha y Comunidad Valenciana.

Los datos del producto implicado son: Nombre del producto: Bocaditos tomate & orégano

Nombre de marca: Snatt´s

Aspecto del producto: Envasado en bolsa

Número de lote: 68708

Fecha de caducidad: 07/11/26

Código de barras: 8413164023198

Peso de unidad: 80 g

Temperatura: Ambiente

Desde Aesan recomiendan a las personas «que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos».