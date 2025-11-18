Alerta por presencia de Listeria en productos cárnicos: estos son los datos de los nuevos lotes afectados
Castilla y León es una de las nueves comunidades autónomas afectadas
Valladolid
Martes, 18 de noviembre 2025, 14:26
La Aesan ha ampliado información sobre la alerta por la presencia de Listeria monocytogenes en productos cárnicos procedentes de España. Inicialmente, se notificó una retirada de determinados lotes, y ahora se han identificado más productos elaborados por el mismo fabricante que también se han visto afectados y por tanto, se retirarán del mercado.
Los productos afectados incluyen varios tipos de carnes envasadas y loncheadas de distintas marcas:
Producto 1
· Nombre del producto: Chopped lata finas lonchas
· Nombre de marca: Nuestra Alacena (DIA)
· Aspecto del producto: Envasado loncheado 150 g
· Número de lote y fecha de caducidad: 252761 con fecha de caducidad 17/11/2025, y 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025
· Peso de unidad: 150 g
· Temperatura: refrigerado
Producto 2
· Nombre del producto: Pavo trufado con pistachos
· Nombre de marca: Serrano
· Aspecto del producto: Envasado loncheado
· Número de lote y fecha de caducidad: 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025
· Peso de unidad: 150 g
· Temperatura: refrigerado
Producto 3
· Nombre del producto: Mortadela de pavo con aceitunas
· Nombre de marca: La tabla
· Aspecto del producto: Envasado loncheado
· Número de lote y fecha de caducidad: 252761 con fecha de caducidad 17/11/2025, y 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025
· Peso de unidad: 200 g
·Temperatura: refrigerado
Producto 4
· Nombre del producto: Mortadela de pavo
· Nombre de marca: La tabla
· Aspecto del producto: Envasado loncheado
· Número de lote y fecha de caducidad: 252761 con fecha de caducidad 17/11/2025, y 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025
· Peso de unidad: 200 g
· Temperatura: refrigerado
Producto 5
· Nombre del producto: Chopped de pavo
· Nombre de marca: La tabla
· Aspecto del producto: Envasado loncheado
· Número de lote y fecha de caducidad: 252761 con fecha de caducidad 17/11/2025, y 252771 con fecha de caducidad 18/11/2025
· Peso de unidad: 200 g
· Temperatura: refrigerado
Producto 6
· Nombre del producto: Maxi pavo
· Nombre de marca: La tabla
· Aspecto del producto: Envasado loncheado
· Número de lote y fecha de caducidad: 252761 y 252763 con fecha de caducidad 17/11/2025.
· Peso de unidad: 325 g
· Temperatura: refrigerado
Producto 7
· Nombre del producto: Maxi york
· Nombre de marca: La tabla
· Aspecto del producto: Envasado loncheado
· Número de lote y fecha de caducidad: 252761 y 252763 con fecha de caducidad 17/11/2025.
· Peso de unidad: 450 g
· Temperatura: refrigerado
Según la información disponible, la distribución ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.
Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por dicha alerta, se abstengan de consumirlos .