¿Cuánto cuesta ser cofrade en Valladolid?

Son muchos los mitos que envuelven a la premisa de ser cofrade durante la Semana Santa en Valladolid -declarada de Interés Turístico Internacional-. Uno ... de los argumentos más habituales versa sobre las infinitas listas de espera para formar parte de una cofradía, sobre lo caro que es ser cofrade en Valladolid o que solo pueden cargar los pasos aquellos que pagan más por ser cofrade. Todo mentira. Nada más lejos de la realidad de que «en Valladolid hacen falta cofrades y no hay ningún tipo de lista de espera en ninguna de las veinte cofradías que componen la Semana Santa en Valladolid», asegura Diego Arias Madero, responsable de Valladolid Cofrade, la página web de referencia en Semana Santa, y cofrade de la Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias.

Para ser cofrade en Valladolid no se exige ningún requisito con excepción «de estar bautizado» y para cargar a hombros con cualquier paso de Semana Santa «basta con asistir a los ensayos previos y ya está, nada de pagar más o no poder cargar nunca con ellos», detalla. «Cualquier cofradía a día de hoy te recibe con los brazos abiertos. Sigue haciendo falta cofrades y no hay listas de espera ni ningún tipo de requisito», apunta Diego Arias Madero desde la Iglesia de su cofradía. Los precios de la cuota de caracter anual en las diferentes cofradías de Valladolid fluctúan entre los 80 euros, las cofradías penitenciales, y los 20 euros, aquellas más económicas. «La media se sitúa entre los 35 y 40 euros al año, una cantidad simbólica», puntualiza el responsable de Valladolid Cofrade.

Entre las cuotas más económicas se encuentran la Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, con 20 euros de cuota anual, la Cofradía del Santo Sepulcro y Santísimo Cristo del Consuelo, con una cuota para adultos de 20 euros y 10 euros en la sección infantil, o Hermandad del Santo Cristo de los Artilleros, con el mismo precio. Entre las más caras se encuentran las cofradías penitenciales como la Cofradía Penitencial de Nuestro Padre Jesús Nazareno, con una cuota anual de 60 euros, o la Cofradía Penitencial de la Santa Vera Cruz, con la misma cuota.

Precisamente, Daniel C. Guerra, hermano mayor la Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, explica el motivo de tener una de las cuotas más bajas de inscripción. «Tenemos una cuota de 20€ y en ella incluye el estar informado de todos los actos de la cofradía, poder salir en procesión, pertenecer a cualquiera de las secciones tanto banda como hermanos de carga, hermanas de devoción y los jóvenes pueden apuntarse a la sección juvenil. Con esa cuota se sufragan todos los gastos que tiene la cofradía, como son las velas, flores, banda de música para el Jueves Santo y los hachones para poder desfilar en procesión. Somos unos 800 cofrades y con esa cuota podemos cubrir todo lo necesario», puntualiza Daniel C. Guerra.

La cofradía más cara de Valladolid es la Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias con una cuota anual de 80 euros. «En la penitenciales es dónde más se paga por la sencilla razón de que cuentan con Iglesia propia. Es algo que hay que mantener, desde pagar al sacerdote, hasta la luz o restauraciones y se mantiene por los cofrades», detalla Diego Arias Madero.

A esta cuota anual, que permite a los cofrades procesionar durante la Semana Santa vallisoletana y asistir a los diferentes eventos organizados a lo largo del año por la cofradía, ha que sumar el desembolso económico que supone el hábito de cofrade. «Es una inversión que se hace una única vez. Al principio es un poco caro pero a los nuevo cofrades que llegan siempre se les ofrecen facilidades. Hay cofradías que tienen un banco de hábitos para alquilarlos, otras tienen acuerdos con costureros o sastres para confeccionar el traje y te ayudan a comprar las telas. Todo son facilidades para que entres a formar parte de sus filas», argumenta Diego Arias Madero.

Por ejemplo, el hábito de la Cofradía Penitencial de Ntra. Sra. de las Angustias «que está hecho con terciopelo y no lleva capa» puede rondar en torno a los 300 o 400 euros. «El nuestro es de los más caros de Valladolid por el tipo de tela. Los hay más baratos aunque todos los que llevan capa incrementan el precio porque, lógicamente, llevan más tela y acabados», afirma el cofrade de las Angustias.

Pese a que la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid estima que la ciudad cuenta con un número aproximado de 15.000 cofrades, lo cierto es que «sigue haciendo falta más gente en las cofradías porque llevamos una época estancados en cuanto a participación». La Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias cuenta con unos 1.000 socios, siendo una de las más numerosas, pero hay otras «que rondan los 200 o 300 cofrades».

Las nuevas altas en las cofradías normalmente responden a una tradición familiar, «que pasa de abuelos a hijos y de hijos a nietos», pero actualmente hay otras tendencias de nuevos cofrades en Valladolid. «Puede ser porque has visto una imagen en la calle y te ha gustado, porque te gusta tocar la trompeta o simplemente porque te gusta el color del hábito de una cofradía y decides formar parte de ella. Las inquietudes son muy diversas», confiesa Diego Arias Madero.