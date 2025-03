Vox pide retirar del acta las declaraciones del edil que se ofreció a mostrar su 'ciruelo'

El Pleno ordinario del mes de marzo en el Ayuntamiento de Segovia comenzó con la polémica que protagonizó la sesión plenaria de febrero: las ... declaraciones del concejal de Vox, Alfonso de Ceballos Escalera y Gila, en las que se ofrecía a mostrar en privado su 'ciruelo' a quien le llamara envidioso para justificar que no se movía por este sentimiento en su pretensión de trasladar la escultura del Diablillo de la cuesta de San Juan. El edil de Vox afirmó retirar aquel comentario tras la reprimenda del alcalde y también intentó con un escrito que sus palabras no figurasen en el acta de la sesión.

Sin embargo, su petición no fue aceptada por el resto de formaciones políticas. Izquierda Unida, respaldada por el PSOE y por Segovia en Marcha, solicitó que no se retirasen del acta las declaraciones del concejal de Vox al entender que sin ellas el debate en el que se produjeron perdería parte del contexto y las manifestaciones expresadas durante el mismo por los concejales carecerían de coherencia. El alcalde, José Mazarías, se mostró partidario de atender la petición del concejal de Vox y declaró que el acta de un Pleno del Ayuntamiento no es similar al diario de sesiones del Congreso de los Diputados, donde los comentarios retirados sí permanecen.

Ante la posibilidad de que se eliminasen las manifestaciones del edil de Vox, Ángel Galindo (IU) llegó a pedir que se leyeran de nuevo para que al menos constasen en el acta de la sesión plenaria de marzo. «Me parece improcedente. No lo presente como una solución», pidió el alcalde.

No fue necesario. El propio Alfonso de Ceballos y Escalera y Gila declaró que su pretensión al pedir la retirada de sus declaraciones del acta del Pleno de febrero era mostrar respeto al Ayuntamiento, pero reconoció que si finalmente no se eliminaban le «daba igual». Finalmente, sus declaraciones permanecen en el acta, aunque después se precisa que fueron retiradas.