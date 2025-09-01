Consulta las 284 rutas ya disponibles para viajar gratis con la tarjeta Buscyl

El Norte Valladolid Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:16 | Actualizado 20:39h. Comenta Compartir

Ya está en marcha el Sistema Buscyl, un bono de viaje que, desde hoy, permite desplazarse gratis en los autobuses metropolitanos e interurbanos de las líneas que gestiona el Gobierno de la comunidad. Esta medida busca fomentar el transporte público, reducir la despoblación y facilitar la movilidad entre pueblos y ciudades.

284 rutas disponibles desde hoy

Para los más de 150.000 usuarios que ya la han solicitado, están programadas 2.610 rutas autonómicas; de las cuales 603 serán en la provincia de Valladolid. Sin embargo, no todas las rutas se encuentran disponibles en la actualidad. A fecha 1 de septiembre, la gratuidad ha arrancado con 284 rutas metropolitanas e interurbanas repartidas en las nueve provincias.

La cifra de las rutas con autobuses gratuitos mediante la tarjeta Buscyl se irá ampliando progresivamente, según informa la Junta de Castilla y León. De esta forma, nuevas rutas bonificadas se unirán a las actuales los próximos lunes 15 y martes 30 de septiembre. En esta página web de la Junta de Castilla y León puedes conocer qué rutas de Buscyl estarán operativas a partir de esas dos fechas.

Cómo pedir la tarjeta BUSCyL

La tarjeta ya está disponible tanto en formato digital, a través de un código QR, como en formato físico. Puede solicitarse a través de la web www.buscyl.es. Desde el pasado mes de julio pueden hacer uso de ella los menores de 15 años, mientras que el resto de usuarios pueden viajar de forma gratuita desde este lunes 1 de septiembre.