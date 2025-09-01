Luis Amo Valladolid Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:07 Comenta Compartir

Dos décadas de misión en el Valle de Esgueva en un emprendimiento evangélico con los pueblos y sus gentes. Castronuevo de Esgueva, Villarmentero de Esgueva y Renedo de Esgueva reconocieron durante este fin de semana la labor pastoral y personal del sacerdote Goyo Casado Jiménez, un cura forjado en los pueblos, donde ha trabajado mano a mano con sus gentes además de con su feligresía tanto, en una tarea religiosa pero también una reseñable impronta humana: «Sello de un cura cercano, de trato afable y que ha mirado por el bien, la divulgación de la fe, la recuperación patrimonial y la unión de las personas de estos municipios del Valle», han coincidido en señalar los vecinos de los municipios al recordar a este cura vallisoletano, de raíces vascas, que empezó su ministerio con ellos, al poco de ordenarse -13 de abril de 2008-, «pero dándonos proyección fuera del Valle e incluso fuera de la provincia haciendo misión con su palabra, su ejemplo, su trabajo y su capacidad artística».

Goyo, como cariñosamente le llaman sus vecinos, ha sido sorprendido este viernes, sábado y domingo con tres fiestas de despedida, ha recibido el cariño de tres pueblos «donde se ha entregado humana y espiritualmente consiguiendo hacer comunidad dentro y fuera del templo». Los alcaldes de los municipios, Fernando Monge de Castronuevo, Antonio Morelle y Jesús Carlos Martín, respectivamente, han presidido los homenajes al presbítero que ahora emprende rumbo nuevo con la tarea parroquial en la iglesia de Nuestra Señora de Prado, en Parquesol, coincidiendo con el traslado de una veintena de sacerdotes y diáconos de la Archidiócesis de Valladolid rubricado por el arzobispo, Luis Argüello, hace unos días.

Este sacerdote ha reunido estos días el cariño de sus pueblos, de decenas vecinos que subrayan “la cercanía, el trato amable y su intelectualidad tanto desde el ambón como en otros momentos más populares e incluso más intimistas vividos en los pueblos y con sus gentes” aunque sobre todo significan “su implicación y modo de evangelizar donde ha conseguido llenar los tres templos durante todos los domingos”. Y precisamente este domingo sus parroquias han registrado un lleno especial y particular en la que han sido sus últimas misas como párroco antes de presentarse ante la feligresía del barrio de Parquesol de la capital. Unas eucaristías “de muchas emociones” donde las tres iglesias estaban abarrotadas, “de mucha gente que incluso no éramos habituales pero que Goyo ha conseguido que volvamos a venir y nos reunamos aquí con nuestros vecinos”.

Tres momentos de la despedida del párroco, en la que también intervino el expresidente de la Diputación y exdelegado del Gobierno, Ramiro Ruiz Medrano, que fue alcalde de Renedo. A. Barrio

Fernando, el regidor de Castronuevo, expresó su gratitud por estos 17 años donde la Iglesia de Valladolid ha ganado un sacerdote “joven, entregado y con muchas ganas de trabajar”, tres cualidades que asegura las ha desarrollado con creces en Castronuevo, “un cura maravilloso después de 17 años trabajando, riendo, llorando y rezando juntos donde no decimos adiós sino un hasta luego”. En la misma línea se pronunció su homólogo de Villarmentero, Antonio, quien “con gratitud y sincero reconocimiento” agradeció “la dedicación, el compromiso y la entrega de estos años” en nombre de la parroquia y del pueblo que ayer tan siquiera entraba en su templo “para devolver a Goyo todo lo recibido”. “Tu esfuerzo incansable, tu vocación de servicio y tu ejemplo de honestidad y responsabilidad han dejado una huella imborrable en la comunidad”, manifestó este alcalde al reconocerle que “ha demostrado que el verdadero liderazgo se ejerce con humildad, cercanía y amor por los demás”. “Con voluntad y entrega se pueden construir comunidades más justas y unidas”, aseveró. Así, el regidor de Renedo insistió en que el peregrinar de Goyo por el Valle Esgueva “va a ser una huella muy difícil de borrar porque ha cambiado el municipio, ha unido a jóvenes y mayores”.

«Estar con nosotros ha sido una bendición»

La Corporación Municipal presidida por Jesús Carlos Martín encabezó este domingo la representación institucional en la Parroquia de la Inmaculada de Renedo de Esgueva, donde las tradicionales jotas que se bailan popularmente el día de las fiestas mayores, el día del Guindo, sonaron y se bailaron en el pasillo central del templo esta vez en agradecimiento al presbítero “que lo ha dado todo por nosotros y con nosotros en esta casi mayoría de edad dedicado al ministerio sacerdotal”. Y fue tal el agradecimiento a Goyo que estuvieron todos los alcaldes vivos del municipio desde la transición: desde el actual hasta Antonio Sinova, Luis Fernández Carbajo, Raquel González y Ramiro Ruiz Medrano. Precisamente, el también expresidente de la Diputación de Valladolid reconoció el papel en Renedo de Esgueva “de ese cura, párroco y sobre todo nuestro amigo”, unas palabras avaladas por la circunstancia de haber sido monaguillo en esta iglesia en su infancia, como dijo Ruiz Medrano, “su estancia ha sido una autentica bendición tanto cultural, social, integradora y, por supuesto, espiritual”.

Ampliar Goyo Casado se dirige a los fieles durante la misa del domingo, en la que le rindieron homenaje. A. B.

Y fue el turno de Goyo, al finalizar con mucha emoción, quien agradeció al final de la misa, arropado también por familia y amigos, reconociendo públicamente que “he sido muy feliz y que no sabía que se le podía querer tanto a un cura”. “Gracias por la paciencia, por la acogida y por el cariño que me ha enseñado a ser sacerdote” dijo este joven cura, rodeado y acogido de aplausos en varios momentos de la celebración donde rubricó que “Dios, el buen pastor, nunca a su rebaño” recordando bautizos, comuniones, confirmados, bodas y a los que ya no están: “¡Habéis sido un regalo para mí!”, exclamó emocionado al recordar “las alegrías compartidas” de viajes, la JMJ, exposiciones o conciertos y “las lágrimas consoladas” como en pandemia o visitas a hospitales.

Fue una misa donde el templo parroquial estaba lleno que culminó con la interpretación conjunta y magistra del Himno a Renedo por la Banda y el Coro Municipal de Música, dirigidos por Ricardo Gómez. También destacó la actuación del grupo coral Accademia con temas Cántico Espiritual, Ave María o Angele Dei. Un broche de oro para este cura, también músico y responsable de proyectos como los conciertos Lux Dei, el musical ‘Si Jesús hubiera tenido Instagram’ o el congreso nacional Coral Studium que reunió a casi un centenar de monjas de clausura de toda España en Valladolid.

Nuevos destinos

“No sólo se nos va un excelente sacerdote siempre cercano a las necesidades de los feligreses, se nos va un amigo y un hombre bueno que siempre estará en nuestros corazones” decía Jacinta, una parroquiana y vecina de la localidad de Castronuevo, que coincidía con Carlos Llorente, en este caso de Villarmentero, quienes señalaban que han sido unos años donde los pilares de su ministerio han estado marcados “por la evangelización, la cultura, la música y la cercanía humana”. “Ha sido mensajero y mensaje”, completaba el relato María Santos, “porque siempre entendió y nos transmitió la parroquia como casa abierta”. Sofía, otra joven feligresa de Renedo, reiteraba el lado humano de Goyo que llevará al barrio de Parquesol cuando se oficialice su entrada oficial -domingo 7 de septiembre a las 12.30 horas- como nuevo párroco sustituyendo a Jorge Fernández Bastardo -ha estado 25 años al frente de Nuestra Señora de Prado- quien, de manera concatenada, asumirá su nueva encomienda en la unión parroquial de Santiago-El Salvador y Alberto Muñoz Pardal hará lo propio en estos tres municipios del Valle de Esgueva.

Así, el resto de nombramientos irán despidiéndose de sus actuales parroquias, como ha sido el caso también de Sebastián Alvaredo que pasará de Boecillo-Viana a la Sagrada Familia-San Ildefonso, y tomando posesión de sus nuevos destinos destacando el comienzo del mandato del nuevo deán de la Catedral de Valladolid, Manuel Fernández Narros, quien compatibilizará su cargo con la Parroquia de San Martín. La celebración será en la Seo Metropolitana, el próximo 6 de septiembre, a partir de las 18.00 horas.