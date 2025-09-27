'La Villa Encantada' de Cuéllar arropa San Miguel con magia y humor

Cuéllar recibe de nuevo a 'La Villa Encantada', su festival de magia, y lo hace coincidiendo en el calendario con el inicio de sus fiestas ... de San Miguel y con una programación que este año va más allá del ilusionismo. La cita evoluciona hacia otras artes escénicas. En esta novena edición abre el abanico de las propuestas a acrobacias, malabares, humor y circo, entre otros entretenimientos.

El Ayuntamiento de la localidad segoviana y del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) han vuelto a unir sus fuerzas y sus presupuestos para conseguir poner en marcha un evento que lleva aparejado un coste de 8.000 euros, a los que hay que añadir la parte técnica. El cartel consta de cinco espectáculos, de los que solo uno será de pago

El pistoletazo de salida al festival ha corrido a cargo, este viernes, de Héctor Sansegundo, quien a su vez es el coordinador del acontecimiento que ha asegurado tenerle «un cariño especial por ser mi pequeñín». El mago segoviano mezcla magia y mucho humor, una fórmula de la que han disfrutado las decenas de personas que se han dado cita en la plaza de la Huerta Herrera.

La iniciativa de 'La Villa Encantada' crece e incorpora en esta ocasión otras artes como las acrobacias y equilibrios que ofrece la compañía Chiminigagua, de Colombia, que ha sorprendido también con sus danzas y colores a la hora de acercar un trocito de la cultura y la escena de su país a la provincia de Segovia.

El punto y final a la primera jornada del viernes lo ha puesto el humor del monologista vallisoletano Sergio Encinas, el único pase de pago de todo el festival, si bien el dinero recaudado revierte en la propia iniciativa, tal y como destacaron los organizadores.

Baile, música y probadilla

El día grande de la festividad de San Miguel se desarrollará durante este sábado. La magia será la protagonista por la tarde, aunque antes los cuellaranos y quienes vengan de fuera podrán disfrutar de variedad de actividades, que comenzarán a las 11:15 horas con el pasacalles con baile de rueda hasta la llegada del encierro desde los paseos de San Francisco. La música correrá a cargo del grupo de dulzainas Castilviejo, del mismo Cuéllar.

A las 12:00 tendrá lugar el encierro de promoción con vaquillas, desde la plaza de toros a los paseos de San Francisco. Acto seguido, en el coso se celebrará una entretenida probadilla. Tras su conclusión, vermú que se prolongará hasta primera hora de la tarde y que estará amenizado por la charanga La Huevera. Los niños se encontrarán con la animación de los gigantes y cabezudos.

Ya por la tarde, a partir de las 18:00 horas, volverá 'La Villa Encantada' con el espectáculo de magia de fantasía familiar de la brujita Patri Zenner. El colofón a la novena edición será a las 19:30 horas con el humor y el circo de Máximo Óptimo. La fiesta se cerrará con la verbena a cargo de la orquesta Kronos en la plaza de la Soledad, pero continuará este domingo con el concierto de la banda municipal por las calles de la villa y charanga para animar el vermú. Ya el lunes los actos en honor a San Miguel se cerrarán con una eucaristía.