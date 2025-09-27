El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El mago Héctor Sansegundo, en el espectáculo que ha ofrecido este viernes en Cuéllar. M. Rico

'La Villa Encantada' de Cuéllar arropa San Miguel con magia y humor

El festival ha dado este viernes el pistoletazo de salida con las actuaciones de Héctor Sansegundo y Chiminigagua

Mónica Rico

Mónica Rico

Cuéllar

Sábado, 27 de septiembre 2025, 14:37

Cuéllar recibe de nuevo a 'La Villa Encantada', su festival de magia, y lo hace coincidiendo en el calendario con el inicio de sus fiestas ... de San Miguel y con una programación que este año va más allá del ilusionismo. La cita evoluciona hacia otras artes escénicas. En esta novena edición abre el abanico de las propuestas a acrobacias, malabares, humor y circo, entre otros entretenimientos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un joven de 19 años tras ser atropellado por un tractor en Muriel
  2. 2

    Hallan muerto en un pinar de Montemayor a un joven desaparecido desde el martes
  3. 3

    El joven hallado muerto en un pinar de Valladolid llegó de Vigo para trabajar en una obra
  4. 4

    Una avería en un Alvia deja «tirados y a oscuras» a 260 pasajeros en Valdestillas
  5. 5 Herido en un atropello junto al hospital Campo Grande de Valladolid
  6. 6 Investigan la muerte de una joven que se despeñó de madrugada en una carretera de Picos de Europa
  7. 7

    Valladolid se cuela entre las veinte ciudades españolas más caras para vivir
  8. 8 La vacuna de la gripe que viene: Sanidad la separa de la covid y fija objetivos en niños
  9. 9

    Cierra «sin previo aviso» la cadena de depilación Bedda en Valladolid: «Tenemos el tratamiento a medias»
  10. 10

    Tres detenidos en Medina con 14,4 kilos de marihuana en un domicilio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla 'La Villa Encantada' de Cuéllar arropa San Miguel con magia y humor

&#039;La Villa Encantada&#039; de Cuéllar arropa San Miguel con magia y humor