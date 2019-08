Turégano detecta un brote leve de paperas entre jóvenes de unos 18 años ya vacunados Frascos de vacuna. / ABC Los primeros en ser diagnosticados fueron un grupo de amigos que habían compartido unas vacaciones en la localidad valenciana de Gandía ANA NUIN Segovia Lunes, 26 agosto 2019, 08:13

El alcalde de Turégano, Juan Montes, ha confirmado que se ha detectado un brote de paperas leve en la localidad entre jóvenes menores de 20 años que ya habían sido vacunados de pequeños. Según ha explicado Montes, los primeros casos fueron diagnosticados en «dos o tres jóvenes» que habían compartido unas vacaciones en la localidad turística valenciana de Gandía. Con posterioridad se ha detectado algún caso más, «por contagio». Montes recalcó que todos son leves y en jóvenes de unos 18 años.

La vacuna para prevenir las paperas se recibe a los 12 meses y a los tres años en una única inyección con la triple vírica. Pero mientras la eficacia de la misma es altísima frente al sarampión y muy buena con respecto a la rubéola, no lo es tanto para combatir la infección vírica de la parotiditis, de en torno al 80% de efectividad.

Ya en 2018, Castilla y León –y no es la única comunidad con un repunte de casos– registró un balance mayor de lo habitual: 648 diagnósticos; lo que supone una tasa de 26,9 por cien mil habitantes. Aunque variable, en los últimos años la incidencia registrada se ha movido entre el 16,5% y el 22%. No obstante, las tasas registradas durante 2012 y principios de 2013 de parotiditis fueron también mucho más altas que las de los 17 años anteriores; con la excepción del gran brote de 1996. El comportamiento de esta enfermedad infecciosa es cíclico, cada cuatro o cinco años sus comedidas tasas se disparan.

Este año, en tan solo 14 semanas, hasta la primera de abril, ya había 276 notificaciones. Los datos apuntan a que el año se cerrará con casi el doble de lo esperable y se ha concentrado entre los estudiantes universitarios y en las ciudades con más población de jóvenes. El grupo de edad más afectado es el de 15 a 24 años y, dentro del mismo, se dispara sobre todo en los últimos cuatro. Algo más de la mitad de los afectados son varones, el 57,6% y el 42,4%, mujeres.

Los jóvenes son muy dados en su tiempo de ocio a los botellones, el besuqueo o simplemente a compartir el vaso. La transmisión es por saliva u orina. El riesgo es evidente entre adolescentes. Y tal exposición entre bolsas de susceptibles se convierte en un brote porque la vacuna no protege por completom y además no todos están vacunados o no lo están con la pauta completa. En los primeros cuatro meses de 2019, el 5% de los casos de varones presentaron orquitis ( inflamación de testículos) como complicación, con edades de entre los 20 y 61 años, sin antecedentes de vacunación.