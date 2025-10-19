Más de tres mil segovianos dan zapatilla contra el cáncer

Poco antes de las 10:30 horas la cola de andariegos se alargaba y apretaba en la salida situada en la avenida del Acueducto, frente ... a la iglesia del San Millán. La animación a ritmo de AC/DC que resonaba en los altavoces caldeaba a la multitud que se había calzado las zapatillas de contar kilómetros. Ambientazo. Mientras tanto, mientras se organizaba el caudal humano y solidario en el cauce empedrado habilitado entre conos y precintos, los corredores calentaban por los alrededores para el recorrido que les esperaba. Unos estiramientos, unos trotes para soltar músculo. El dorsal bien sujeto en el pecho. Por sus indumentarias les conoceréis. Son lo que tenían más aspecto de atletas antes de una competición.

Si se suman los más sosegados pero igualmente valiosos que han hecho el circuito andando por calles de Segovia, a su ritmo y al de los compañeros de caminata con los que se iban encontrando y juntando, y los que han cubierto a la carrera los 9,5 kilómetros del itinerario largo, porque había otro más reducido de 4,2, este domingo hay 3.180 pares de suelas de zapatillas más desgastadas.

Son las cifras de la participación multitudinaria que ha tenido la cita benéfica y deportiva convocada por la Fundación Caja Rural. Tres en uno... y por uno. Y ese uno, la meta por la que han caminado y corrido todas esas personas este domingo en Segovia es la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), junto en la fecha que el calendario de las causas sociales tiene marcado en rosa, el color que simboliza la lucha contra el cáncer de mama. En el transcurso de la marcha, se ha hecho hincapié en la importancia de la detección precoz y de los cribados que salvan vidas.

Supervivientes y madrinas

Por eso, el acontecimiento ha contado con tres madrinas de excepción. Para ellas, todo un homenaje a su valentía y a su superación personal, amén de un elogio en agradecimiento a todos cuantos las han acompañado, atendido y arropado en otro camino, no el de la marcha, sino más espinoso, arduo y complicado que tiene la meta en la vida, en doblegar el tumor que las diagnosticaron. Desde los familiares hasta amigos, otros pacientes y los apoyos que brinda la asociación a través de sus diferentes servicios y programas. Ellas cruzaron la línea y rompieron la cinta que aguarda a los campeones. Alba Sanz Tejedor, Ana Ester Migueláñez García y Nati Torrego Migueláñez son tres segovianas que han superado el cáncer de mama.

«En reconocimiento a su fortaleza, ellas han representado a todas las mujeres por las que se corre y camina en esta jornada solidaria», apuntaba la organización de la Fundación Caja Rural. Además, el dorsal número 1 lo ha lucido el presidente de la AECC en Segovia, Juan Vicente Cuesta, que también ha participado en la prueba competitiva.