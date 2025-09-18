La «tremenda colonia de palomas» amenaza con sus excrementos la integridad del Torreón de Lozoya

El director de la Fundación Torreón de Lozoya, el doctor el Historia del Arte Rafael Ruiz, ha dado la voz de alerta. En un mensaje ... pronunciado más en calidad de ciudadano de a pie de Segovia que trabaja en el histórico inmueble que se alza majestuoso al cielo en la plaza de San Martín, advierte de que hay un serio peligro que se cierne sobre el rico y reconocido universalmente patrimonio que atesora el casco antiguo de la ciudad: son las palomas. Y pide medidas para proteger el edificio y otros que también 'habitan' en el recinto amurallado.

El SOS que lanza es de carácter «anticipatorio y preventivo», aunque el daño que causan las palomas ya está siendo visible e inquietante. «Hay capiteles, por ejemplo, llenos de excrementos». Ruiz indica que no les está quedando más remedio que «poner pinchos», lo que supone «una pena» porque pagan justos por pecadores. Es decir, ese entramado de aguijones punzantes no solo mata la amenaza, sino también se cobra otros daños colaterales como son las aves insectívoras que sí juegan un papel menos perjudicial para el patrimonio, como matiza el director de la Fundación Torreón de Lozoya.

El responsable de la institución cuya sede y principal actividad cultural y artística precisamente reside en este referente de la arquitectura civil Segovia teme que el inmueble recaiga enfermo un año después de 'curarle' el mal de las humedades. Y es que se sometió a unas obras de recuperación para solucionar los problemas acuciantes que se alojaban ya en algunas salas y en el propio tejado. Ahora, la corrosión de los excrementos de la paloma también amenaza la salud del Torreón de Lozoya y de otros edificios del centro histórico de la capital segoviana, insiste en matizar Rafael Ruiz.

Hasta un metro de excrementos

«Hay más palomas que otros años», reitera al reproducir las impresiones que le han transmitido otros vecinos del céntrico e histórico barrio. Sigue enumerando otras víctimas de estas aves, como algunas esculturas clásicas que presentan el rastro de detritus. Lo mismo ocurre en algunas columnas del jardín, en otros elementos arquitectónicos y en la cubierta rehabilitada frente a las filtraciones.

El problema no es nuevo. Y la preocupación tampoco. Ruiz ya lo trasladó a la anterior corporación en el gobierno del Ayuntamiento de Segovia, si bien es cierto que admite no haberlo notificado a la actual. Entonces advirtió del deterioro por la sobrepoblación de palomas que aquejaba a una casa colindante al Torreón de Lozoya que está abandonada. Se pidió a los duelos que la limpiaran.

«En algún lugar la altura de los excrementos acumulados era de un metro», expone el director de la Fundación Torreón de Lozoya. También se solicitó que se revisaran y arreglaran desperfectos que contribuían a la corrosión, como ventanas que estaban sin cristal o algún agujero en una pared por las que se colaban las palomas.

El horizonte de la gripe aviar

Rafael Ruiz va un paso más allá en su SOS preventivo. «Me pregunto si el Ayuntamiento va a tomar alguna medida, sobre todo ahora que la gripe aviar se ha manifestado en Andalucía», se pregunta en voz alta. Ese riesgo eleva al apuesta a la salud de las personas que pueden estar expuestas a la acción corrosiva de las palomas.

«Con esta colonia tremenda, la suciedad y el deterioro de patrimonio aparte, si aquí llegase esta enfermedad, hay algún plan A, B o C, al margen de que los vecinos y las instituciones gastemos dinero a manta el limpieza?», vuelve a plantear el interrogante.

«No soy una persona que vaya en contra de los animales ni del medio ambiente», hace hincapié para que nadie malinterprete su advertencia. De hecho, defiende las campañas de acogimiento de vencejos. Todo sea por «cuidar y mantener en aras de la salubridad», pone de relieve. Sin embargo, «esta colonia de palomas no desborda».

En las próximas semanas, prevé una acción más coordinada y conjunta de vecinos que sientan el peligro que entraña la proliferación de la que habla el director de la Fundación Torreón de Lozoya. La idea es transmitir al Ayuntamiento de Segovia esa inquietud y pedir soluciones para que no vaya a más.