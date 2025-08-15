La travesía de San Rafael soporta a diario colas que llegan al Alto del León

El puente de agosto conllevará 110.000 desplazamientos por las carreteras de la provincia de Segovia. Este volumen de movimientos, impulsado por el cambio ... de quincena, el ocio estival y las fiestas patronales, está generando una intensa actividad viaria, especialmente en la travesía de San Rafael (N-6), donde los embotellamientos y las colas son ya una constante diaria.

«Está ocurriendo todos los días, y es independiente del puente porque llevamos observándolo desde finales de junio. Las retenciones que se forman llegan hasta el Alto del León, e incluso Tablada, de manera que de Guadarrama a San Rafael se tarda una hora de media», explica Óscar de Diego, miembro de la Plataforma Solución para la Travesía de San Rafael.

La propia DGT ha alertado de la alta probabilidad de retenciones en la N-6, particularmente en San Rafael, punto crítico donde el tráfico se congestiona de forma continua debido al elevado flujo de vehículos hacia zonas de segunda residencia y destinos turísticos de la sierra de Guadarrama. Este tramo, que conecta Madrid con el noroeste peninsular, experimenta un incremento notable de circulación a diario, lo que ocasiona atascos entre las 12:20 y las 16:00 horas, aproximadamente. «Lo que antes era ocasional se ha convertido en ordinario, con todo el daño que esto hace a San Rafael, que se colapsa», lamenta De Diego. Los embotellamientos se producen sentido Segovia, pero la travesía sigue teniendo excesivo tráfico. «Si en 2022, el contador de vehículos del propio Ministerio calculaba 15.000 vehículos diarios en la travesía, es de suponer que ahora son muchos más, pero no tenemos la cifra actualizada».

La plataforma ciudadana lamenta la inacción de las administraciones y apuntan al Gobierno y a la Junta, pero también al Ayuntamiento de El Espinar, «que ha estado todo el año parado», señala Óscar de Diego.

En el conjunto de la provincia, el tráfico intenso se dejó sentir ya el jueves por la tarde y durante la mañana de este viernes. En las próximas horas se espera un aumento de movimientos de corto recorrido, mientras que el domingo, entre las 18:00 y las 23:00, se prevé un retorno masivo que congestionará los principales ejes viarios, como la AP-6, la A-1 y la N-6.