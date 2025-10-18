El traje regional segoviano y la capa castellanas relucen en Sacramenia Más de medio millar de personas de diversos puntos de la provincia de Segovia participan en un encuentro que reivindica la indumentaria tradicional

Sacramenia acoge este sábado la concentración del traje regional segoviano y la capa castellana, un evento que congrega en esta localidad a más de medio millar de asistentes procedentes de más de cuarenta pueblos y barrios de la provincia en esta localidad. Esta experiencia está impulsada por la Asociación Cultural y Social de Mujeres del barrio de Santo Tomás y nació el año pasado con la voluntad de fijar un encuentro anual que impulse el conocimiento de la indumentaria tradicional segoviana.

Asimismo, pretende reunir al mayor número posible de personas vestidas con trajes regionales de la provincia y capas castellanas, así como luciendo otras joyas y accesorios típicos. Como ensalzan fuentes de la Diputación de Segovia, que colabora en la celebración de este acontecimiento poniendo a disposición de los participantes medios de transporte desde varios puntos con destino a Sacramenia, la concentración es una forma de «valorar la diversidad de la cultura material e inmaterial que atesora la provincia». La cita cuenta también con el respaldo del Ayuntamiento anfitrión.

El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente, y el vicepresidente y diputado de Cultura, José María Bravo, entre otros miembros de la corporación, se han desplazado para vivir 'in situ' los actos que tienen lugar bajo el lema 'Nuestros pueblos, nuestra fortaleza'. Con su presencia quieren subrayar que «nuestras tradiciones también son parte de esa fortaleza como territorio», ha puesto de relieve el máximo responsable de la Diputación. De Vicente también ha destacado que «a través de esta actividad pretendemos promover uno de los objetivos principales que nos marcamos en esta institución, el del fomento de las relaciones intergeneracionales desde la puesta en conocimiento del patrimonio».

Gracias a iniciativas como la de la concentración de trajes regionales segovianos y capas castellanas, cuya primera edición tuvo lugar en Martín Muñoz de las Posadas, «los más jóvenes aprenden de la llamada voz de la experiencia y conocen el legado de sus antepasados con el propósito de contribuir a la conservación del acervo segoviano», ha apostillado el presidente de la Corporación provincial.

Por su parte, José María Bravo ha afirmado que este tipo de proyectos como el que promueve la Asociación Cultural y Social de Mujeres del barrio de Santo Tomás sirven para «crear identidad y crear provincia».

El encuentro ha comenzado a las doce del mediodía con la tradicional concentración en la Plaza Mayor. Acto seguido, se ha oficiado una misa en la iglesia de San Martín. Posteriormente, un grupo folklórico ha sido el encargado de amenizar el desfile de jotas hasta el polideportivo de Sacramenia, donde los asistentes han podido disfrutar de una comida de hermandad y una actuación musical que ha puesto la guinda a la jornada.