El tiempo lima las diferencias entre la Segoviana y sus rivales

Lo que hace apenas un mes apuntaba a ser el grupo más desigual de la Segunda RFEF ha desembocado en apenas tres jornadas en la ... tabla más comprimida de la cuarta categoría del fútbol español. El paso de las jornadas ha limado las diferencias en una competición que apunta a la igualdad tradicional desde que naciera en 2021. La Gimnástica Segoviana ha pasado de verse a siete puntos del líder, un Deportivo Fabril que había ganado sus seis primeros partidos, a desaprovechar el domingo un punto de liderato, al que se hubiera encaramado de ganar su partido en La Albuera ante el Burgos Promesas. Fue, a la vez, la mejor y la peor jornada para pinchar, pues ninguno de los cuatro equipos que tenía a su altura o por delante (el filial coruñés, Real Oviedo Vetusta, Bergantiños y Real Ávila) mejoraron sus resultados. Puede entenderse como una oportunidad perdida o como un tropiezo sin consecuencias. Aunque las tuvo, pues Salamanca y Numancia aprovecharon el fiasco generalizado de la zona alta para ponerse a rebufo de los puestos de 'play off'. Y ahora, tras nueve jornadas de fútbol, es decir, con más de un cuarto de la competición en el retrovisor, los siete primeros del Grupo I están separados por tres puntos.

La Segoviana no pasó del empate a cero en su estadio ante el Burgos Promesas: la quinta jornada del año como local y los aficionados de La Albuera siguen sin saber lo que es un gol en la primera parte, independiente de la portería en que suceda. Quizás haya que empezar a ir al estadio en el descanso. Los de Iñaki Bea eran el único equipo de las cuatro primeras categorías del fútbol nacional con pleno de victorias en casa con portería a cero. Mantuvieron el segundo precepto, la segunda de Postigo, que apenas ha encajado un gol en sus primeros 270 minutos como portero del primer equipo, con Carmona suficientemente recuperado como para ocupar el banquillo, aunque fuera para una emergencia extrema. Según vaya cogiendo tono el pucelano, se acercará la decisión de Bea.

No fue el único empate sin goles de la jornada. Al Bergantiños también se le atragantó en casa otro socio de la zona de descenso como el Langreo, el próximo visitante a Segovia. Como al Real Oviedo Vetusta, que tuvo que conformarse con el marcador inicial en la visita del Rayo Cantabria, al que la Segoviana visita el sábado a las 15:30 horas en el primer partido de la décima jornada. Peor lo tuvo el Fabril, que cayó en Ourense (2-1) y ha entregado el liderato real al filial asturiano: están igualados a 19 puntos, pero el Oviedo ya ha ganado en Coruña el primer enfrentamiento directo. También cayó el Ávila en su visita a la Sarriana (2-0), que va cogiendo fama de local peliagudo, algo que ya comprobó el Numancia. Los sorianos, con su victoria ante el Valladolid Promesas (3-1), están ya en puesto de 'play off' con 17. El Salamanca, que ganó al Coruxo, cierra el tren cabecero con 16.

Ahí ya se empieza a abrir una brecha, pues el Marino de Luanco se ha caído del pelotón. Son, al menos de momento, siete equipos para una plaza de ascenso directo y cuatro de 'play off'. Por detrás, el descenso también está comprimido, pues quitando al Lealtad, colista con cuatro, los seis siguientes equipos están separados por un punto para evitar los cinco billetes a Tercera y la eliminatoria de 'play out' por evitar el descenso.

En otros grupos no hay tanta igualdad en la zona alta, aunque sea por meros matices, con una excepción. En el Grupo II hay seis puntos entre el Tudelano, líder con 20, y el Amorebieta, séptimo con 14, los mismos que el Real Unión de Ramsés Gil, octavo. En el Grupo III hay cinco entre el Reus, líder con 18, y el Espanyol B, séptimo con 13. El único que iguala la apuesta es el Grupo IV, pues también son tres puntos los que separan al primero, el Extremadura (18), del séptimo, el Águilas (15). Más roto está también el Grupo V, con el Getafe B cumpliendo como uno de los favoritos al ascenso con 20 puntos, seis más que el Orihuela, séptimo (14).