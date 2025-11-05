El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un momento del Segoviana-Burgos del domingo pasado. Antonio Tanarro

El tiempo lima las diferencias entre la Segoviana y sus rivales

Tras el inicio atronador del Deportivo Fabril, el Grupo I es el más parejo de la categoría, con los siete primeros separados por apenas tres puntos

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:47

Lo que hace apenas un mes apuntaba a ser el grupo más desigual de la Segunda RFEF ha desembocado en apenas tres jornadas en la ... tabla más comprimida de la cuarta categoría del fútbol español. El paso de las jornadas ha limado las diferencias en una competición que apunta a la igualdad tradicional desde que naciera en 2021. La Gimnástica Segoviana ha pasado de verse a siete puntos del líder, un Deportivo Fabril que había ganado sus seis primeros partidos, a desaprovechar el domingo un punto de liderato, al que se hubiera encaramado de ganar su partido en La Albuera ante el Burgos Promesas. Fue, a la vez, la mejor y la peor jornada para pinchar, pues ninguno de los cuatro equipos que tenía a su altura o por delante (el filial coruñés, Real Oviedo Vetusta, Bergantiños y Real Ávila) mejoraron sus resultados. Puede entenderse como una oportunidad perdida o como un tropiezo sin consecuencias. Aunque las tuvo, pues Salamanca y Numancia aprovecharon el fiasco generalizado de la zona alta para ponerse a rebufo de los puestos de 'play off'. Y ahora, tras nueve jornadas de fútbol, es decir, con más de un cuarto de la competición en el retrovisor, los siete primeros del Grupo I están separados por tres puntos.

