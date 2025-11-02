El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un jugador del Burgos Promesas intenta despejar un balón ante la mirada de Fer Llorente. Antonio Tanarro

La Sego deja escapar el liderato tras un mal día de oficina

El equipo de Iñaki Bea desaprovecha sus ocasiones ante el Burgos Promesas y cede sus primeros puntos de la temporada en La Albuera

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Domingo, 2 de noviembre 2025, 21:49

Comenta

La Gimnástica Segoviana confiaba en alcanzar el liderato del grupo 1 de Segunda Federación tras un día más en la oficina. La tarde, más allá ... del estreno del horario de invierno en La Albuera, ofrecía pocas novedades con respecto a las cuatro victorias previas del equipo azulgrana frente a su afición. Un partido para cocinar a fuego lento frente al Burgos Promesas gracias a una rutina que como local parecía inquebrantable, con una actuación de menos a más para exprimir el jugo en la segunda parte. Con Alejandro Postigo ya inmerso en la rutina de salvador bajo los palos, todos los caminos apuntaban a otro tramo final exitoso del equipo de Iñaki Bea para asaltar un liderato puesto en bandeja en una jornada en la que tan solo el Numancia venció de los seis primeros de la clasificación. Pero la Sego no remató, se quedó sin mojar por primera vez esta temporada como local y dejó escapar la oportunidad de comandar el grupo.

