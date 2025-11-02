La Sego deja escapar el liderato tras un mal día de oficina

La Gimnástica Segoviana confiaba en alcanzar el liderato del grupo 1 de Segunda Federación tras un día más en la oficina. La tarde, más allá ... del estreno del horario de invierno en La Albuera, ofrecía pocas novedades con respecto a las cuatro victorias previas del equipo azulgrana frente a su afición. Un partido para cocinar a fuego lento frente al Burgos Promesas gracias a una rutina que como local parecía inquebrantable, con una actuación de menos a más para exprimir el jugo en la segunda parte. Con Alejandro Postigo ya inmerso en la rutina de salvador bajo los palos, todos los caminos apuntaban a otro tramo final exitoso del equipo de Iñaki Bea para asaltar un liderato puesto en bandeja en una jornada en la que tan solo el Numancia venció de los seis primeros de la clasificación. Pero la Sego no remató, se quedó sin mojar por primera vez esta temporada como local y dejó escapar la oportunidad de comandar el grupo.

Segoviana Postigo, Iker, Silva, Josín, Rubén, Fer Llorente, René, Diego Campo, Juanma, Pau Miguélez y Marc Tenas. 0 - 0 Burgos Promesas Diego González, Rastrilla, Iván Martínez, Hugo Pascual, Boukir, Lecic, Romero, Toti Lasme, Ventosa, Fillouche y Ricoy. Cambios Segoviana: Álex Castro por René (min 46),

Cambios Burgos Promesas: Diego González, Rastrilla, Iván Martínez, Hugo Pascual, Boukir, Romero, Lecic, Toti Lasme, Ventosa, Fillouche y Ricoy.

Goles: Sin Goles.

Árbitro: Borja Cardoso (Galicia). Amonestó a los visitantes Toti Lasme y Hugo Pascual. Expulsó por doble amarilla al local Josín en el minuto 93.

Otros datos: partido disputado en el estadio municipal de La Albuera con 1.873 espectadores en las gradas.

Frente a un Burgos Promesas centrado en tapar huecos e intentar sorprender a la contra, Iñaki Bea apostó por una alineación de más control juntando en el centro de campo a Fer Llorente, René y Diego Campo. Con la aportación de Pau Miguélez desde el costado izquierdo, los azulgranas tuvieron tramos de absoluto dominio en la primera parte, pero sin la contundencia necesaria en el área rival para marcar el primer gol de la temporada en La Albuera durante los primeros tiempos. Cinco partidos y cinco empates a cero acumula la Sego al descanso como local.

Frente al filial burgalés no fue por falta de ocasiones. Sin acierto en el último pase y con poca profundidad en las inmediaciones del área rival, el conjunto dirigido por Iñaki Bea volvió e recurrir al balón parado como fórmula para crear peligro. La pizarra funcionó en un saque de esquina botado por Rubén que Fer Llorente desaprovechó con un tiro desde la frontal que hubiera tenido más éxito en porterías de rugby. También salió bien en otro córner desde la derecha que Marc Tenas bajó con el pecho y remató sin apenas dejar caer al palo izquierdo de la portería, el mismo poste que un minuto después, tras un saque de esquina desde el otro lado, evitó el gol de Silva cuando emergió con fuerza en el segundo palo.

La Segoviana se refugió en el balón parado para sacudirse el susto que supuso la mejor ocasión de la primera parte. La tuvo el visitante Ricoy, con un mano a mano frente a Postigo tras una pérdida absurda de Diego Campo. El canterano gimnástico, en su tercer partido como azulgrana, se venció a su izquierda ante el delantero burgalés, pero dejó su pie derecho en el suelo para negar el primer gol visitante de la temporada en La Albuera.

Con Diego Campo y Fer Llorente al frente de las operaciones, la Sego se asentó en la frontal del área del Burgos y se acostumbró a recuperar rápido el balón. Pero seguía faltando esa chispa que no se encendía ni con centros laterales ni con disparos lejanos. Con Fer Llorente evitando el golpeo de volea de Marc Tenas en el interior del área, Iñaki Bea lo tuvo claro: faltaba Álex Castro.

El técnico metió al delantero alicantino tras el descanso. Lo hizo por René y la Segoviana perdió el control del choque al ceder su superioridad en el centro del campo. Lo aprovechó el Burgos, castigando cada pérdida azulgrana y picando en cada transición. Por suerte para la Sego, Postigo volvió a hacerse enorme en su portería para cerrar todos los huecos a los delanteros del Promesas. Primero en un mano a mano con Vestosa y después con buenas respuestas –de gran técnica– a disparos lejanos de los visitantes.

Dos palos en un minuto Tenas y Silva enviaron el balón contra el poste en un minuto y la Sego sigue sin marcar en las primeras partes en La Albuera

Salvados por Postigo El portero volvió a resultar decisivo tras imponerse a los delanteros del Burgos Promesas en varias acciones de mucho mérito

La entrada de Ivo y Samu Manchón al terreno de juego permitió que los locales recuperan el orden con más de 25 minutos por disputarse, ese tramo decisivo de los partidos en los que la Segoviana había conseguido la victoria en sus cuatro duelos anteriores en La Albuera. Con Álex Castro como referencia, la Gimnástica volvió a rondar con frecuencia el área de Diego González, el portero que se erigió en héroe del Burgos Promesas con grandes paradas a Ivo y Samu Manchón. Rubén también lo intentó desde lejos con un disparo que se marchó cerca de la escuadra y Fer Llorente evidenció que el remate de cabeza, por muy solo que estuviera en el punto de penalti, no es su mejor cualidad como futbolista.

El partido agonizaba y la Sego veía que esta vez no hacía los deberes. Llegaron las imprecisiones, las prisas y los nervios, como los de un Josín que vio dos amarillas por protestar en un minuto y acabó el partido expulsado. El más claro ejemplo de que cualquier tarde se te puede complicar en un día de oficina en Segunda Federación.