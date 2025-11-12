El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un operario retira cables de una de las fachadas de la calle Daoiz. Antonio de Torre

Segovia

Telefónica empieza a soterrar los cables del eje Catedral-Alcázar

Es una de las actuaciones que estaba pendiente desde la reapertura de la calle Daoiz en el verano de 2024

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:48

El eje Catedral-Alcázar, que comprende las calles Daoiz y Marqués del Arco y la plaza de la Merced, está cada vez más cerca de ... corregir uno de sus mayores imperfecciones: el abundante cableado que cuelga desde hace décadas de las fachadas de sus edificios. En las últimas horas, la compañía Telefónica ha comenzado a retirar los cables para su soterramiento, una medida reclamada tanto por los vecinos del barrio como por el Ayuntamiento de Segovia.

