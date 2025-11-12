Telefónica empieza a soterrar los cables del eje Catedral-Alcázar

El eje Catedral-Alcázar, que comprende las calles Daoiz y Marqués del Arco y la plaza de la Merced, está cada vez más cerca de ... corregir uno de sus mayores imperfecciones: el abundante cableado que cuelga desde hace décadas de las fachadas de sus edificios. En las últimas horas, la compañía Telefónica ha comenzado a retirar los cables para su soterramiento, una medida reclamada tanto por los vecinos del barrio como por el Ayuntamiento de Segovia.

Operarios de la empresa trabajan ya en distintos puntos del trazado, aprovechando las canalizaciones que quedaron preparadas durante la reforma integral ejecutada entre febrero de 2023 y el verano de 2024. Entonces se renovaron las redes, el alumbrado y el pavimento, dejando lista la infraestructura necesaria para enterrar el cableado, pero las fachadas continuaron llenas de hilos y cajas de distribución que afeaban uno de los itinerarios más transitados por residentes y turistas.

Fuentes municipales recuerdan que, desde la finalización de las obras, los requerimientos a Telefónica han sido «constantes», así como los contactos para que cumpliera su compromiso de soterrar la red. Sin embargo, no ha sido hasta esta semana cuando la compañía ha dado el paso definitivo y ha iniciado la retirada de los cables visibles. El Ayuntamiento mantiene también conversaciones con Unión Fenosa para que haga lo propio con sus instalaciones en superficie.

La intervención responde a una antigua demanda vecinal. El presidente de la Asociación de Vecinos del Recinto Amurallado (Avras), Clemente Oria, venía señalando el cableado como «uno de los principales puntos negros» del eje, más aún después de invertir en la renovación del espacio público. «Lo lógico habría sido aprovechar la obra para soterrarlos, pero siguen colgados en las fachadas», lamentaba un año después de la reapertura de la calle.

El concejal de Urbanismo y Patrimonio Histórico, Alejandro González-Salamanca, admitió en agosto que Telefónica «no había cumplido los plazos», pese a que «no hacía falta picar la calle» ya que estaba todo preparado para soterrar el cableado. Ahora, con los trabajos en marcha, el Consistorio confía en que el proceso avance sin interrupciones y permita liberar de cables el eje que une la Catedral y el Alcázar, uno de las vías que más turistas recibe cada día.

La retirada del cableado se vincula, además, a otra de las molestias señaladas por vecinos y peatones: el ruido de las tapas de registro cuando pasan los vehículos. Una vez enterrados los cables, el Ayuntamiento prevé instalar materiales adecuados para fijar estas tapas y reducir las vibraciones.