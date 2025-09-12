El 'supersábado' en Segovia provoca cortes de calles y cambios en los autobuses El Vibra Fest, el partido de baloncesto en el Pedro Delgado y la carrera nocturna causarán modificaciones en el transporte urbano

La celebración de distintos eventos culturales y deportivos en Segovia durante la jornada de este sábado, 13 de septiembre, obligará a realizar cambios en los recorridos y paradas de prácticamente todas las líneas del sistema de transporte urbano de la ciudad. Asimismo, se pondrá en marcha un sistema especial de lanzaderas para garantizar el transporte nocturno de los asistentes al espectáculo musical Vibra Fest, que se celebrará en el patio del CIDE.

Este evento dará comienzo a las 13:30 horas y se prolongará durante unas doce horas. Hasta las 21:30, las líneas 11 y 12, que conectan con la estación de tren Segovia-Guiomar y pasan por el CIDE, prestarán servicio con normalidad, como cada sábado. A partir de esa hora, se activará un servicio especial de lanzaderas entre la plaza de la Universidad y el CIDE, con una frecuencia de 30 minutos: las salidas desde el CIDE se realizarán a las horas en punto y a media y desde la plaza de la Universidad a los minutos 10 y 40 de cada hora.

Por otro lado, el partido de baloncesto de pretemporada entre el Real Madrid y el Casademont Zaragoza, que se disputará en el pabellón Pedro Delgado, también afectará al tráfico y al transporte urbano. Se prevé una alta afluencia de público, lo que conllevará el corte de tráfico en la calle Dámaso Alonso, en las inmediaciones del pabellón, y la anulación temporal de la parada de autobús ubicada en ese tramo. Mientras duren los cortes, la parada se trasladará unos metros antes y los autobuses circularán por Baltasar Gracián en lugar de hacerlo por Jorge Manrique.

Asimismo, la Carrera Nocturna 'Ciudades Patrimonio', otro de los eventos destacados del día, tendrá una importante repercusión en la movilidad urbana y en el servicio de autobuses. Según las previsiones, ninguna de las líneas que suben a Colón (1, 2, 3, 5, 7 y 8) podrá acceder a la cabecera de esa zona entre las 20:45 y las 23:00 horas. Durante ese periodo, los trayectos finalizarán e iniciarán en la plaza de Artillería (Acueducto), en las paradas correspondientes de cada línea.

La línea 6 no podrá subir al paseo del Salón desde las 20:30 hasta las 22:00 horas. El servicio previsto para las 20:40 finalizará en el Hospital General, ya que no podrá realizar el giro en la rotonda de Cándido. Las expediciones posteriores comenzarán desde Ezequiel González.

En cuanto a la línea 9, no podrá realizar la salida programada a las 20:30 desde Zamarramala, que finalizará en Jardinillos de San Roque y retomará el servicio desde Centro 117. El resto de salidas se mantendrá sin cambios.

Por último, la línea 2 no podrá acceder al barrio de San Lorenzo a partir de las 20:30 horas y hasta la finalización del servicio. Tras efectuar la parada en El Terminillo, el autobús continuará su recorrido por Vía Roma en dirección a Colón.