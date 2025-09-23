La subdelegada anima a que los pueblos en crecimiento cuenten con seguridad local

La subdelegada del Gobierno en Segovia, Marian Rueda, cree que el verano, en términos de seguridad ciudadana, arroja un balance positivo, pues el índice ... de criminalidad se ha mantenido estable en relación con los años inmediatamente anteriores pese al aumento de población en los municipios durante las fiestas patronales.

Rueda insiste en la necesidad de promover comportamientos cívicos para evitar que se produzcan actos vandálicos, con todo el coste que esto comportamientos conllevan a los ayuntamientos. La subdelegada corrige percepciones alarmistas sobre el incremento de la delincuencia. «Realmente, los actos se mantienen en relación con 2024. Acabamos de recibir el informe de criminalidad del segundo trimestre del año y se mantienen como en años anteriores», explica. Aunque el verano suele deparar más hurtos, incidentes, amenazas y vandalismo debido al aumento de población, la Guardia Civil no ha registrado un aumento significativo. Entre los incidentes destacados, Rueda menciona los daños en el colegio de Santa María de Nieva, donde los asaltantes rompieron algunos enseres el pasado mes de agosto. «Los alcaldes han dictado bandos, están preocupados lógicamente, porque son actos que no conducen a nada, al contrario, elevan el coste que tienen que afrontar estos ayuntamientos para la reparación, por lo que siempre es bueno llamar a la responsabilidad y que la gente tenga comportamientos cívicos».

La representante del Gobierno en la provincia asegura que ha sido un verano tranquilo en general, gracias al trabajo preventivo y de actuación de la Guardia Civil. «Son meses en que la población de las localidades crece y, en consecuencia, aumentan los roces, incluso las amenazas, pero el resultado global es positivo, entre otras cosas por el gran trabajo que realizan nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». No obstante, la subdelegada sugiere a los ayuntamientos que han incrementado su población que estudien la posibilidad de tener un servicio de policía local propio. El caso de Palazuelos de Eresma, con un padrón en aumento, cuatro núcleos de población y posibilidades de crecimiento, es el más evidente. «Es una reflexión en voz alta, porque la concreción la tienen que poner las propias localidades. Cuando una población crece en número muy elevado, puede estudiar si lo necesita o no», señala, y cita como ejemplos El Espinar o Cuéllar, que ya cuentan con cuerpos locales de policía. «No soy quien para decidirlo, pero no está de más que lo consideren o lo estudien», precisa.

Palazuelos de Eresma sí ha solicitado este año refuerzos de Guardia Civil con motivo de sus fiestas patronales. También lo ha hecho Villacastín por un supuesto aumento de la delincuencia. De hecho, los vecinos llegaron a organizar una manifestación para pedir refuerzos.

«Villacastín pidió más guardias civiles, pero tiene un cuartel que cuenta con efectivos suficientes y no creemos que haya que crear alarmas innecesarias». Según Marian Rueda, la Subdelegación suele coordinarse con las policías locales en las localidades donde las hay y, si hace falta, se desplazan más agentes.