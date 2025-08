El 'spin off' de The Walking Dead deja 37.000 euros en un pueblo de Segovia El Ayuntamiento destinará el dinero a diferentes inversiones en el municipio

Sábado, 2 de agosto 2025

El reciente rodaje de la serie internacional 'The Walking Dead: Daryl Dixon & The Book Of Carol' ('spin off de la saga original estadounidense) en El Espinar ha dejado un importante impacto económico en el municipio. En concreto, el Ayuntamiento ha ingresado 37.588,20 euros por la cesión de espacios y colaboración durante las más de dos semanas que duró la grabación.

La plaza de toros se transformó en un escenario apocalíptico, con zombis, explosiones y fuego, en una producción que ha contado con figuras como Norman Reedus, Lauren Cohan y Jeffrey Dean Morgan.

El Consistorio del municipio segoviano ha anunciado que el dinero recaudado se destinará a mejoras para el conjunto de los espinariegos. Además, El Espinar se consolida como destino para rodajes, ya que próximamente también aparecerá en la película Futbolísimos 2, cuyo estreno será el 8 de agosto.