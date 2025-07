Los zombis del universo de 'The Walking Dead' regresan a El Espinar

Eduardo Redondo El Espinar Martes, 22 de julio 2025, 08:32 Comenta Compartir

El Espinar se ha convertido en un pueblo de película, de anuncio y de serie de televisión. La belleza de sus paisajes, sus calles y ... carreteras, sus montes y hasta la Plaza de Toros han sido escenario de múltiples grabaciones. La productora estadounidense AMC Networks, ha vuelto a elegir el municipio espinariego para la filmación de 'The Walking Dead: Daryl Dixon & The Book Of Carol', un 'spin off' de la saga original ya finalizada. Durante el pasado noviembre, la carretera forestal fue el escenario elegido para el inicio de la grabación de la tercera temporada que esta semana regresa a la localidad segoviana, concretamente a las inmediaciones de la plaza de toros y a su interior.

Durante los últimos días, un equipo de producción formado por varios profesionales, entre ellos, los directores de arte, diseñadores de producción y el equipo de escenografía y atrezzo han estado preparando los escenarios para la llegada del apocalipsis zombi. Por ahora, se desconoce si los protagonistas de la exitosa serie, Norman Reedus y Melissa McBride, quienes interpretan a los personajes principales Daryl Dixon y Carol Peletier, regresaran también en esta ocasión a El Espinar. Noticia relacionada Los rodajes dejan un retorno económico en la provincia de cerca de un millón de euros Los rodajes programados comenzarán hoy y se extenderán los días 24, 25 y 30 de julio. Estas jornadas prometen ser espectaculares, con escenas que incluirán explosiones de vehículos y secuencias con zombies, elementos característicos del universo The Walking Dead. El día 30 se perfila como la jornada más espectacular de esta nueva fase del rodaje que ya congrega a los vecinos más curiosos. La zona se encuentra señalizada y acordonada y, para que nada sufra daños, la productora ha instalado un puesto de vigilancia con personal durante las 24 horas del día.

