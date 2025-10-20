El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Dos de los migrantes que esperan cita para la Comisaría de Policía sentados en un banco de los Jardinillos de San Roque. A. de Torre

Segovia

La solución para los refugiados sin techo de los Jardinillos, antes del 4 de noviembre

El Ayuntamiento de Segovia, la Junta y Cáritas atienden a una decena de migrantes que esperan al raso su cita en Comisaría

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Lunes, 20 de octubre 2025, 07:15

Comenta

La quincena de refugiados subsaharianos que duerme al raso en el parque de los Jardinillos de San Roque desde agosto ha planteado un dilema a ... todo el engranaje de servicios sociales de la ciudad de Segovia. La respuesta de todas las instituciones –desde la Subdelegación del Gobierno, responsable principal porque suya es la competencia en las peticiones de asilo, al Ayuntamiento, la Junta y oenegés como Cáritas o Cruz Roja– coincide en aplicar una lógica de humanidad para dar solución a una llegada excepcional sin que las herramientas para resolverlo generen un 'efecto llamada' que cronifique el problema. Se han tocado todos los palos, desde clases de español a incluirles en el comedor social.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Bailes, besos y cambios de vestido: los invitados comparten las primeras fotos de la boda de Stella del Carmen en Valladolid
  2. 2

    Los antidisturbios expulsan de Valladolid a 50 aficionados del Sporting por enfrentarse a hinchas locales
  3. 3

    Así son los remontes que el PP quiere para el casco histórico de Segovia
  4. 4

    Susto en Zorrilla por la indisposición de un aficionado
  5. 5 Búscate en la grada del Real Valladolid-Sporting de Gijón
  6. 6 Dos fallecidos tras chocar e incendiarse su coche en Ponferrada
  7. 7

    Javier Peña: «Cada vez que puedo me escapo al Mesón de Pedro de Matapozuelos»
  8. 8 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  9. 9 Herido un niño de cuatro años en una colisión entre dos turismos en Aldeamayor de San Martín
  10. 10 Excarcelan a un conductor de 45 años atrapado tras chocar contra un camión en la A-62 en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La solución para los refugiados sin techo de los Jardinillos, antes del 4 de noviembre

La solución para los refugiados sin techo de los Jardinillos, antes del 4 de noviembre