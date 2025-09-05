IU exige una solución para las personas que duermen al raso frente a la comisaría La organización pide a la Subdelegación del Gobierno en Segovia que acelere los trámites para dar respuesta a las solicitudes de asilo

El Norte Segovia Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:04

Izquierda Unida (IU) exige a la Subdelegación del Gobierno en Segovia que acelere los trámites y se coordine con el resto de administraciones públicas para solucionar la situación de las personas solicitantes de asilo que actualmente duermen al raso en los jardinillos de San Roque, frente a la comisaría de Policía Nacional. La organización segoviana lamenta la «precaria situación que estas personas están soportando», en condiciones insalubres y a la espera de que se lleven a cabo los trámites administrativos necesarios para su solicitud, los cuales siguen demorándose.

IU recuerda que se trata de un grupo de personas que ha llegado a Segovia huyendo de situaciones dramáticas de violencia o miseria, y que actualmente subsisten gracias al trabajo de ONG y la solidaridad de vecinos de la ciudad. Por ello, la organización pide celeridad y solicita a las administraciones públicas de la capital que actúen para atenderlos u ofrecerles de forma transitoria un espacio para poder pernoctar y mantener condiciones de higiene adecuadas.

Según ha explicado IU en un comunicado, hay que apelar a la solidaridad con quienes acuden a la provincia en busca de una vida mejor, dejando atrás conflictos armados y otras situaciones difíciles. Asimismo, lamenta los comentarios racistas y de odio que algunos usuarios están vertiendo a través de las redes sociales. «La defensa de los derechos humanos ha de estar por encima de cualquier circunstancia», defiende.