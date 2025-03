Los sindicatos de la Policía Local descartan protestas antes del jueves

Las conversaciones entre el Ayuntamiento de Segovia y la plantilla de la Policía Local de la ciudad para mejorar las condiciones de trabajo del cuerpo ... policial municipal afrontarán el próximo jueves una de las fechas clave en las negociaciones. Será entonces cuando se celebre una nueva reunión de la mesa de diálogo entre ambas partes para tratar de avanzar en un proceso que acumula más puntos de desencuentro y de tensión que de entendimiento durante las últimas semanas. Tanto el gobierno municipal como los representantes de los trabajadores abogan por trabajar con calma, pero en la plantilla de la Policía Local esperan que la próxima semana ya se aprecie un movimiento de ficha por parte del equipo de gobierno que dirige José Mazarías.

La tensión entre ambas partes es evidente desde hace semanas. Una de las muestras se pudo observar este viernes durante la sesión plenaria correpondiente al mes de marzo. La posibilidad de que los agentes de la Policía Local hicieran acto de presencia en el Pleno para visibilizar su descontento con la situación actual del cuerpo provocó que hasta seis policías fueran movilizados al edificio de la Casa Consistorial para tratar de controlar la situación. No fue necesario, ni mucho menos, porque los agentes que barajaron la posibilidad de acudir al Pleno como público declinaron esta posibilidad al poder reunirse con el alcalde durante el receso de la sesión. Pero el despliegue de hasta seis policías -lo normal es que sean dos- generó expectación entre los concejales.

El grupo municipal socialista preguntó por el despliegue durante la sesión plenaria y señaló que la presencia de seis agentes no estaba justificada. «No han podido realizar tareas de control y vigilancia del tráfico propias de las primeras horas del día para tener que acudir al Pleno y estar cruzados de brazos», indicaron en un comunicado. Además, acusaron a José Mazarías de ser el responsable directo de dar la orden para que hubiera más presencia policial durante la sesión plenaria.

Este es un ejemplo más de que el conflicto entre el gobierno municipal y la Policía Local también tiene su reflejo en la disputa política entre los grupos municipales del Partido Popular y del PSOE. Pero no es el único. En la sesión plenaria del mes de febrero, el principal grupo de la oposición preguntó al equipo de gobierno el motivo por el que el portavoz del sindicato mayoritario de la Policía Local no ha sido galardonado con la medalla al mérito profesional, cuando sus otros tres compañeros de promoción que permanecen en el cuerpo sí han recibido esta distinción entre 2024 y 2025.

La respuesta del gobierno municipal es que la medalla no se otorga por promociones y no la tienen todos los policías. Y recuerdan al Partido Socialista que durante sus veinte años al frente del Ayuntamiento de Segovia podían haber condecorado al policía que ejerce como portavoz del Sindicato Profesional de Policías Municipales Castilla y León (SPPMCyL). Pero su respuesta no acaba ahí. «Su pregunta suscita curiosidad por saber cuándo ha comenzado usted [por Clara Martín, portavoz municipal del PSOE] a preocuparse por el colectivo policial y concretamente por un policía muy concreto en particular», añaden para finalizar su contestación a la pregunta realizada por los socialistas.

Una estrategia

Salvador Berbel, el policía aludido tanto por el Partido Socialista como por el Partido Popular -y portavoz de SPPMCyL- no se siente en medio de una batalla política entre los dos principales grupos de la corporación. Sin embargo, no oculta que considera que este tipo de comentarios por parte del Partido Popular, unidas a las declaraciones realizadas en las últimas semanas por el alcalde de la ciudad, son interpretados por su parte como una forma de intentar «degradar» su posición en la negociación que mantiene abierta con el Ayuntamiento de Segovia.

Para Berbel, la estrategia que sigue el gobierno municipal desde que estalló el conflicto con la Policía Local consiste en tratar de mermar su fuerza como portavoz de SPPMCyL y la del propio sindicato como la organización que cuenta con mayor representatividad dentro de cuerpo. «El alcalde dice que estamos solos y le gusta mucho personalizar. Pero somos los representantes de un colectivo», declara tras señalar que en las últimas semanas han celebrado cuatro asambleas -una de ellas abierta a toda la plantilla de la Policía Local- para acordar los pasos a seguir durante la negociación.

Aunque Berbel reconoce que la negociación está causando «daño» en la plantilla de la Policía Local y varios agentes han solicitado su baja del sindicato, sostiene que mantienen la representación de más de la mitad de la plantilla del cuerpo. Y además apunta que el resto de sindicatos con representación en la Policía Local comparte las reclamaciones trasladadas al Ayuntamiento. «Creo que están ellos más solos que nosotros», indica.

Con todo ello, ambas partes descartan cualquier tipo de inconveniente durante la celebración esta tarde de la Media Maratón de Segovia tras el decreto del alcalde para que los agentes realizasen horas extraordinarias para garantizar el servicio. Habrá policías en las calles ya que tras el encuentro mantenido ayer durante el receso del Pleno se acordó esperar hasta el próximo jueves. Pero si para entonces no hay acercamientos la cuerda se tensará aún más.