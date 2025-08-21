Segovia es la quinta provincia con menos afiliación al empleo tecnológico

La menor presencia del empleo tecnológico en Segovia está relacionado a su vez con las mayores dificultades que lamenta la población a la hora de ... teletrabajar. Apenas el 2,3% de los afiliados a la Seguridad Social en la provincia están dedicados a este sector de actividad, que se caracteriza por el uso intensivo de las nuevas tecnologías, por lo que se coloca a la cola en el ranking nacional. Tan solo supera en proporción de cotizantes a Lugo, Zamora, Cáceres y Huelva.

El peso del empleo tecnológico en Segovia sigue siendo menor en comparación con otros sectores, pero se ha constituido en el periodo más reciente como un motor en el tejido productivo local gracias al auge que experimentó tras la pandemia, de acuerdo con el último informe elaborado por la Fundación Cotec. Las profesiones que se adscriben a esta definición son fundamentalmente industriales, como es la fabricación de productos farmacéuticos, informáticos, electrónicos o químicos, además de vehículos y maquinaria. También se refieren a los servicios intensivos en conocimiento, como son las telecomunicaciones, la programación y consultoría, investigación y desarrollo o las actividades cinematográficas.

La mayoría de los polos tecnológicos se corresponden con las grandes ciudades

Un peculiaridad que caracteriza a estas ramas de actividad es que tienen una gran facilidad a la hora de adaptarse a la modalidad de teletrabajo. Es por ello que algunas localidades con un padrón muy escueto escalan posiciones en la clasificación nacional al acoger en sus términos municipales afiliados tecnológicos. Sin embargo, la mayoría de los polos tecnológicos se corresponden con las grandes ciudades. Por este motivo, no sorprende que la capital segoviana concentre la mayoría de trabajadores de este gremio, más de 700 personas, de acuerdo con los datos recopilados por la Seguridad Social hasta enero de 2025. Más de la mitad de los asalariados desarrollan su labor en la industria farmacéutica.

Aun así, la tecnologización de la economía en la ciudad apenas alcanza en 2,4%. El alfoz arroja unos resultados muy similares, salvo Encinillas, donde el 8% de los cotizantes empadronados están empleados en tareas de investigación y desarrollo y, en segundo término, en actividades de consultoría.

Pequeños municipios

Hay municipios que, a pesar de custodiar con menos trabajadores, despuntan en el cómputo total. La presencia de trabajadores que hacen uso intensivo de las tecnologías es destacada en Pinarejos (con 17 empleados) y Sanchonuño (con 165), al suponer alrededor del 20% de los afiliados totales que residen en estas localidades. Esto se debe principalmente a su dedicación a la fabricación de vehículos y motores, por lo que se observa la estrecha relación que la zona norte de la provincia mantiene con las empresas de Valladolid.

Por encima del 15% de cotizantes tecnológicos se encuentra a su vez Santiuste de Pedraza, donde destacan seis habitantes que prestan servicio a la industria química y a la programación o consultoría. Ningún otro pueblo segoviano, ni siquiera los que cuentan con un padrón más amplio, logran superar esta proporción. Estas excepciones que sobresalen en el mapa provincial están seguidas muy de lejos por Coca, Mozoncillo, Aguilafuente o Navalilla, ya que ninguno de ellos logra rebasar el 10% de vecinos adscritos a profesiones tecnológicas.

El nordeste de Segovia es el área más castigada en relación al crecimiento de las nuevas ramas de actividad orientadas a la innovación. Si bien es cierto que algunos pueblos de mayor tamaño logran entrar en la estadística, como son Boceguillas, Riaza o Ayllón, no logran alcanzar el 2% de afiliados tecnológicos.