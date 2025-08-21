El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de trabajadores en una empresa de informática en Segovia. Antonio de Torre

Segovia es la quinta provincia con menos afiliación al empleo tecnológico

La población dedicada a este sector de actividad repunta desde la pandemia pero la provincia sigue a la cola en el ranking nacional

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Jueves, 21 de agosto 2025, 10:08

La menor presencia del empleo tecnológico en Segovia está relacionado a su vez con las mayores dificultades que lamenta la población a la hora de ... teletrabajar. Apenas el 2,3% de los afiliados a la Seguridad Social en la provincia están dedicados a este sector de actividad, que se caracteriza por el uso intensivo de las nuevas tecnologías, por lo que se coloca a la cola en el ranking nacional. Tan solo supera en proporción de cotizantes a Lugo, Zamora, Cáceres y Huelva.

