Segovia prueba nuevas máquinas de limpieza para mejorar las calles Estos días se ha comprobado el funcionamiento de una fregadora de suelos y una barredora eléctrica de hombre a pie

Una de las nuevas máquinas de limpieza que prueba el Ayuntamiento de Segovia, en la calle Blanca de Silos.

El Norte Segovia Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:31 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Segovia, a través de la Concejalía de Sostenibilidad Ambiental y en colaboración con la empresa concesionaria FCC Medio Ambiente, está llevando a cabo pruebas con nuevos equipos de limpieza viaria con el fin de mejorar la prestación del servicio y avanzar hacia un modelo más moderno, eficaz y respetuoso con el patrimonio urbano.

Durante los últimos días se han evaluado dos máquinas con tecnología avanzada que podrían incorporarse al servicio municipal. Por un lado, se ha testado una fregadora de suelos diésel Euro 6, equipada con un sistema capaz de lavar, enjabonar, fregar y recoger el agua para su posterior reutilización. Este equipo puede operar tanto en zonas asfaltadas como en áreas pavimentadas -plazas, aceras y espacios de gran tránsito-, dejando la superficie limpia, seca y sin restos de agua sucia. La máquina ofrece una autonomía de hasta tres horas con agua limpia, ampliable gracias a su sistema de reciclaje, así como un ancho de trabajo superior a los dos metros.

Asimismo, se está probando una barredora eléctrica de 'hombre a pie', diseñada para aumentar el rendimiento del personal y garantizar una limpieza más eficiente y sostenible. Su tamaño compacto y su funcionamiento silencioso la hacen especialmente adecuada para calles estrechas y zonas con alta afluencia de peatones. Cuenta con una batería de gran capacidad que permite operar durante toda una jornada y con un dispositivo de agua a presión para actuar sobre manchas puntuales.

Para el Ayuntamiento, estas pruebas resultan «fundamentales» para analizar el comportamiento de los equipos en un entorno tan singular como Segovia, con un trazado histórico, calles estrechas y espacios emblemáticos que requieren soluciones específicas.