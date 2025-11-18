El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Camión aspirafangos, en la calle Blanca de Silos de Segovia. Antonio de Torre

Sedimentos «como cemento» frenan la limpieza de 7.500 alcantarillas en Segovia

El Ayuntamiento ha limpiado 3.325 imbornales en un año, menos de lo previsto debido a la acumulación histórica de suciedad

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:42

Comenta

El Ayuntamiento de Segovia ha desatascado 3.225 alcantarillas durante el último año. La cifra, que arroja una media mensual de 379 imbornales, no ... incluye un centenar adicional que se limpiaron en verano, según fuentes municipales. El objetivo es prevenir inundaciones y mejorar el drenaje urbano, aunque el proceso sigue siendo más lento de lo previsto debido a la acumulación histórica de suciedad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Bloquea el paso de un autobús en Parquesol y agrede al chófer por «adelantarle»
  2. 2

    Se lanza a las vías del tren en la estación de Valladolid para salvar a un hombre ebrio
  3. 3 Un millón de euros para la reforma de los pisos de Óscar Puente y Ana Redondo en Madrid
  4. 4 Colisión con una mujer herida en la rotonda de Villanubla
  5. 5

    Trepan para asaltar la fábrica Dulces El Toro y se llevan pertenencias de escaso valor
  6. 6 Ganaderos y pilotos de globos llegan a las manos tras un aterrizaje en Segovia
  7. 7

    Falele se jubila: San José despide a su panadero de toda la vida
  8. 8 Renault Valladolid lanza una oferta de empleo para contratar a 300 operarios
  9. 9

    El edificio del siglo XIX bajo el que se encuentra el mayor tesoro de Valladolid
  10. 10 Buscan a un hombre de 42 años desaparecido desde el pasado viernes en Palencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Sedimentos «como cemento» frenan la limpieza de 7.500 alcantarillas en Segovia

Sedimentos «como cemento» frenan la limpieza de 7.500 alcantarillas en Segovia