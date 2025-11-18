Sedimentos «como cemento» frenan la limpieza de 7.500 alcantarillas en Segovia

El Ayuntamiento de Segovia ha desatascado 3.225 alcantarillas durante el último año. La cifra, que arroja una media mensual de 379 imbornales, no ... incluye un centenar adicional que se limpiaron en verano, según fuentes municipales. El objetivo es prevenir inundaciones y mejorar el drenaje urbano, aunque el proceso sigue siendo más lento de lo previsto debido a la acumulación histórica de suciedad.

Las cifras, por meses, son las siguientes: en noviembre de 2024 se limpiaron 350 imbornales y al mes siguiente, 162. En enero de 2025, los operarios actuaron en 381 alcantarillas; en febrero, hicieron 551; en marzo, 558; en abril, 328 y en mayo, 478. En los meses de verano quedaron limpias cien, las mismas que durante la segunda quincena de septiembre. Y en octubre, el Ayuntamiento intervino en otras 317. Los números reflejan un trabajo ininterrumpido, aunque con altibajos, del llamado camión aspirafangos, rehabilitado en septiembre de 2024 para agilizar estas tareas.

La suma de sedimentos y raíces ha formado bloques compactos que complican y alargan la tarea

Técnicos de FCC, concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras, explican que el ritmo está siendo menor que el esperado porque muchas alcantarillas no se habían limpiado nunca, por lo que habían acumulado sedimentos, raíces y materiales tan duros «como el cemento». Las previsiones que los operarios manejaban estimaban que la limpieza de cada imbornal llevaría aproximadamente diez minutos, pero la realidad ronda las dos horas, porque se requiere de picos y azadas y de aspiración manual en los casos más extremos, que no son pocos.

El avance, pues, es notable, pero la primera limpieza (se prevén dos al año) se está prolongando más allá de lo planeado. Un hito clave fue el inventario y la geolocalización de la red de alcantarillado, que corrigió la estimación de 6.000 imbornales a una cifra real de 7.500 en todo el municipio, incluidos los barrios incorporados y la entidad menor de Revenga. Y hasta el momento se han limpiado 3.325 imbornales, algo menos de la mitad. «Se trabaja constantemente en este asunto», señalan fuentes municipales. El Ayuntamiento prioriza zonas críticas para evitar riesgos si lloviera intensamente, pero el objetivo sigue siendo dos limpiezas anuales por imbornal. Una vez completada la primera intervención exhaustiva, las siguientes serán más rápidas, pues ya habrán desaparecido obstrucciones crónicas.

En las zonas donde se ha intervenido, la mejoría es sustancial, empezando por la desaparición de los charcos que antes se formaban. Sin embargo, las quejas persisten en las áreas pendientes. Con 3.325 alcantarillas limpias, aún queda tarea por hacer, pues restan 4.175 para completar la primera limpieza. «Es un compromiso con la ciudad; la prevención ahorra costosas emergencias», dijo en su día el alcalde, José Mazarías.