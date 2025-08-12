El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Vista área de unas piscinas privadas en el término municipal de la capital segoviana. Antonio Tanarro

Segovia posee 538 piscinas más que hace cuatro años, una por cada 32 habitantes

Es la provincia de Castilla y León con una mayor ratio de instalaciones para el baño por población residente, la inmensa mayoría particulares

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Martes, 12 de agosto 2025, 08:03

Con los termómetros ardiendo en Segovia por encima de los 37 grados durante varios días, y noches tórridas que alborotan el descanso, las piscinas se ... convierten en una meca a la que peregrinan miles de ciudadanos que buscan el alivio frente a la ola de calor en el chapuzón. La provincia tiene donde escoger a falta de zonas de baño autorizadas por la Junta de Castilla y León. La lista es corta: solo está permitido en Linares del Arroyo, en el término de Maderuelo. En el Pontón Alto, no. La escasez de lugares se compensa con la mayor proporción de piscinas por habitante en toda Castilla y León.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran de madrugada a una niña de 4 años sentada sola en un banco de Delicias
  2. 2

    El pliego que se ultima para diseñar el túnel de San Agustín estima su coste en 14 millones
  3. 3

    Dos detenidos tras avisar a la Policía de su mutua agresión en la calle Santiago
  4. 4

    Rompe las ventanas de un bajo, amenaza a la inquilina con una navaja y se va a una terraza
  5. 5

    Valladolid cumple una semana en el horno... y lo que queda: vienen tormentas y más noches tropicales
  6. 6

    «Se ha tirado a las vías del metro para que no lo apuñalen»
  7. 7 «Después de evacuarnos empecé a ver en los medios que mi casa se estaba quemando»
  8. 8

    Arde una nave en un aparatoso incendio en Pinar de Jalón
  9. 9 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  10. 10

    La familia del desaparecido en Camporredondo pide la «máxima» colaboración ciudadana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Segovia posee 538 piscinas más que hace cuatro años, una por cada 32 habitantes

Segovia posee 538 piscinas más que hace cuatro años, una por cada 32 habitantes