Segovia posee 538 piscinas más que hace cuatro años, una por cada 32 habitantes

Con los termómetros ardiendo en Segovia por encima de los 37 grados durante varios días, y noches tórridas que alborotan el descanso, las piscinas se ... convierten en una meca a la que peregrinan miles de ciudadanos que buscan el alivio frente a la ola de calor en el chapuzón. La provincia tiene donde escoger a falta de zonas de baño autorizadas por la Junta de Castilla y León. La lista es corta: solo está permitido en Linares del Arroyo, en el término de Maderuelo. En el Pontón Alto, no. La escasez de lugares se compensa con la mayor proporción de piscinas por habitante en toda Castilla y León.

La inmensa mayoría son privadas, creadas en segundas residencias del medio rural, en urbanizaciones que crecen en los alrededores de algunos pueblos o como parte de las viviendas unifamiliares y chalés construidos en determinados núcleos urbanos, muchos de ellos en el alfoz, que apuestan en su crecimiento demográfico por este modelo de expansión residencial. Los largos confinamientos padecidos durante la pandemia del coronavirus esbozan un nuevo perfil de domicilio idóneo en el que el jardín, terrazas amplias y la opción de la piscina son algunas de las preferencias que se contemplan. Luego será la disponibilidad económica la que hará la criba.

Este año, la Dirección General del Catastro tiene registradas en la geografía provincial 4.914 piscinas. En este 'vaso' caben las de titularidad pública, las municipales, las cubiertas, las que están al aire libre y todas las particulares, ya sean climatizadas o descubiertas. Hay que tener en cuenta que, a tenor de los datos de la Delegación Territorial de la Junta en Segovia, la nómina de piscinas públicas inscritas de manera oficial quedaba reducida a 127 instalaciones el curso pasado. Algo menos de la mitad, más concretamente 63, las gestionaban directamente ayuntamientos.

Con la información del Catastro actualizada y las cifras de población revisadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a fecha del 1 de julio, en los albores de la temporada veraniega de calor y de baños, la proporción que resulta de cruzar piscinas y habitantes empadronados es de un vaso por cada 32 habitantes en el cómputo provincial. Si se hace caso solo a los recintos públicos, la ratio se amplía hasta la disponibilidad de una instalación por cada 1.250 usuarios potenciales. En Castilla y León no hay ninguna vecina que arroje una oferta mayor en referencia con la población residente.

Este año 4.914 piscinas hay en total registradas por el Catastro en la provincia de Segovia, incluidas las públicas, particulares, cubiertas y al aire libre. Son 199 más que en 2024.

Por su parte, el furor de levantar viviendas que cuenten con el complemento de una piscina se mantiene tras cumplirse un lustro de la irrupción de la pandemia del coronavirus, de los enclaustramientos y de los corsés a la movilidad. En esta fiebre también ha tenido que ver el calentamiento global, con épocas de fenómenos climatológicos más extremos y particularmente calurosos, como la ola que padece en la actualidad la provincia.

Según el Catastro, en 2024 la red de recintos para el baño en el territorio segoviano se expandió y creció un 7,6% con respecto a los registros oficiales de dos años atrás. En ese periodo de tiempo se crearon 336 vasos más. En el presente 2025, el aumento anual que se extrae es del 4,2%, con 199 piscinas nuevas en 365 días. En un cuatrienio se han construido 538. A este ritmo, el próximo verano contará con más de cinco mil espacios en los que darse un chapuzón.

El Espinar, el segundo municipio más grande de la provincia de Segovia y uno de los municipios que más ve multiplicada su población en verano, posee, en total, 587 piscinas, de las que 575 están construidas al aire libre. Es el paradigma de la expansión de estas instalaciones aparejada a las segundas residencias, que incluso se han convertido en el domicilio principal por la llegada de nuevos vecinos procedentes de la Comunidad de Madrid. Por cada diecisiete habitantes, hay una piscina.

Públicas 127 piscinas gestionadas por las instituciones públicas registradas en 2024 por la Junta de Castilla y León en la provincia de Segovia. De ellas, 63 eran de titularidad municipal.

Por proporción, hay pequeña localidades de Segovia cuyos padrones no son los más abultados, pero que presumen de contar con la mayor disponibilidad de recintos para el chapuzón de sus usuarios. Es el caso, por ejemplo, de Santo Domingo de Pirón, con tres espacios climatizados y dieciocho descubiertos. El padrón oficial es de 51 habitantes. Esto quiere decir que cada dos vecinos 'tocan' a una piscina. Es también un ejemplo del modelo de viviendas unifamiliares que se construyen con esta infraestructura añadida.

El caso de Marugán también es llamativo. Su población inscrita es de 763 personas y, tal y como ponen de relieve los datos de la Dirección General del Catastro, posee 45 vasos cubiertos y 292 al aire libre. Las operaciones resuelven una proporción similar a la de Santo Domingo de Pirón, con la dificultad de tener casi quince veces más de empadronados.

En el alfoz, abundan también las promociones inmobiliarias con piscina incluida. Torrecaballeros es la localidad que posee una mayor dotación en comparación con su vecindario. Por cada doce residentes, un vaso para el baño. Le siguen Trescasas, con una ratio de una instalación por cada quince habitantes, y La Lastrilla, con una por cada dieciséis empadronados. En números absolutos, y teniendo en cuenta la dotación de cubiertas y descubiertas y las particulares y públicas, en el cinturón metropolitano la 'oferta' más caudalosa de piscinas la tiene Palazuelos de Eresma, con un total de 315, una por cada diecinueve vecinos.

Solo dentro de los límites de la capital, el Catastro revela la existencia de 326 vasos, de los que 28 son cubiertos. Hay uno por cada 158 ciudadanos.