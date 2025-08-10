Segovia vuelve a contratar seguridad privada para su piscina municipal El Ayuntamiento destinará 5.000 euros este verano y lo impondrá como una cláusula en futuros contratos

El Ayuntamiento de Segovia ha reforzado la seguridad en la piscina municipal al aire libre con la incorporación de un auxiliar de seguridad, que estará presente en la instalación todos los días de la semana, en horario de 12:00 a 20:00 horas, hasta el cierre de la temporada, previsto para el 7 de septiembre.

La medida responde a las demandas planteadas por los usuarios ante la aparición de conflictos puntuales en el recinto y tiene como objetivo garantizar la correcta convivencia y el disfrute de la piscina por parte de todos. El servicio ha sido adjudicado a la empresa ESC Servicios Generales, S.L. (PROSEGUR) y cuenta con el respaldo de la Policía Local y Nacional.

La contratación de este servicio supone una inversión municipal de 5.033 euros y, a partir de la próxima campaña, la presencia de personal de seguridad formará parte de las cláusulas fijas del pliego de adjudicación del servicio.

En el verano de 2024 el Ayuntamiento de Segovia ya contrató seguridad privada para la piscina municipal de la ciudad ante los «problemas de convivencia» en la instalación. Este año, la piscina tuvo que cerrar durante varias horas debido a un acto incívico.

Mejoras en el mobiliario

Además del refuerzo en seguridad, el Ayuntamiento va a acondicionar esta semana una nueva zona de merendero en el recinto, equipada con siete mesas tipo picnic y varias papeleras, con el objetivo de mejorar la comodidad y el servicio a los usuarios. Esta actuación la llevará a cabo la empresa Suministros ODÍN, con una inversión de 9.320 euros.

Esta mejora se suma a las realizadas en la temporada anterior, en la que se invirtieron más de 17.800 euros en la renovación de sombrillas (11 renovadas y 14 nuevas), así como en la reforma de los pediluvios y en diversas tareas de desatranques.

La temporada actual también contempla la reforma integral de la piscina municipal al aire libre, que se está ejecutando en dos fases. La primera, ya completada, ha incluido la renovación total de los vestuarios. La segunda fase comenzará tras el cierre de la instalación -al no haber dado tiempo a ser ejecutada antes del verano- y abordará la mejora de los vasos de adultos e infantil, pediluvios y la renovación del sistema de depuración del vaso pequeño.

Esta intervención cuenta con una inversión de 225.004 euros, lo que eleva la inversión total en mejoras realizadas por el Ayuntamiento, a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD), a más de 252.000 euros en las dos últimas temporadas.