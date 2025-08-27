Segovia en Marcha pide un plan de choque para limpiar la ciudad La formación insiste en que se está incumpliendo el contrato del servicio de limpieza y recogida de residuos

El Norte Segovia Miércoles, 27 de agosto 2025, 11:58

El grupo municipal Segovia en Marcha (Podemos-Alianza Verde) ha reclamado al Ayuntamiento de Segovia que refuerce de forma inmediata las labores de limpieza en todos los barrios de la ciudad mediante un plan de choque. «En muchas calles, plazas y espacios públicos se acumulan residuos, enseres y suciedad. Falta baldeo, barredoras y se está incumpliendo el contrato de limpieza», ha criticado su portavoz, Guillermo San Juan.

La coalición insiste en la necesidad de mejorar el seguimiento del servicio de limpieza, garantizar la recogida de residuos voluminosos y dar respuesta a las quejas vecinales mediante los canales habilitados. «Esto no es solo una cuestión de imagen, sino de calidad de vida para nuestros vecinos», ha afirmado San Juan.

En paralelo, Segovia en Marcha ha lanzado una propuesta para democratizar los honores y distinciones del Ayuntamiento, señalando que actualmente existe «un sesgo de clase y de género» en el reconocimiento institucional. «Faltan segovianos de barrio en esos reconocimientos, personas y entidades que han trabajado desde abajo por la cohesión social, la mejora de la convivencia y el avance de derechos», ha asegurado.

Para ello, la formación propone iniciar un proceso participativo abierto a la ciudadanía, el tejido asociativo, centros educativos, sindicatos y universidades, con el fin de elaborar un inventario de personas y colectivos cuya labor haya sido relevante para el desarrollo de la ciudad. «Queremos visibilizar el capital humano de Segovia y consolidar nuevas formas de colaboración ciudadana», ha subrayado.

Por último, el grupo ha celebrado la apertura del debate sobre la implantación de una tasa para los autobuses turísticos, una iniciativa que Segovia en Marcha presentó a mediados del verano. Según San Juan, esta tasa permitiría ingresar hasta 1,5 millones de euros anuales, compensando así el impacto de los grandes turoperadores en la ciudad.