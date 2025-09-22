Segovia firma su primer semestre con más hipotecas desde la pandemia

La provincia de Segovia coge aire hipotecario durante la primera mitad de 2025. El primer semestre del año deja 838 préstamos para comprar vivienda - ... un 40,4% más que un año antes- y confirma el mejor arranque desde la pandemia. La cifra, procedente del recuento provincial del Instituto Nacional de Estadística (INE) compilado a partir de los ficheros mensuales entre enero y junio, supera claramente las 597 hipotecas del mismo periodo de 2024 y refuerza la idea de un mercado más dinámico pese a los costes financieros aún elevados. El repunte local se alinea con la ola nacional. España encadenó fuertes tasas interanuales en mayo y junio y situó el tipo medio en el 2,99% según la última nota oficial.

El dato de Segovia llega, además, con un salto notable en el importe medio de los préstamos firmados en la primera mitad del año: 16.243 euros frente a los 9.999 de 2024, un avance del 62,4% que revierte la moderación observada el año pasado y devuelve el ticket medio a niveles no vistos desde antes de la pandemia. En clave histórica, no obstante, la provincia permanece lejos del 'ladrillazo' de mediados de los 2000. El primer semestre más intenso sigue siendo 2006, cuando se rubricaron 2.197 hipotecas. El importe medio más alto se alcanzó en 2007 (49.774 euros). La foto de 2025 es, por tanto, la de una recuperación que aún no ha rozado los máximos del ciclo anterior.

La comparación reciente refuerza el giro. En relación con 2019 (473 hipotecas entre enero y junio), Segovia firma en 2025 un 77% más; frente a 2021 (591), el avance es del 41,8%; respecto a 2022 (694) y 2023 (690), el crecimiento se mueve en el entorno del 21%. El patrón que dibujan estas tasas encaja con el tono del último semestre: la demanda dormida durante el encarecimiento del dinero de 2023 volvió paulatinamente a los notarios justo cuando la expectativa de tipos estables o a la baja empezó a calar y las compraventas recuperaron fuelle a nivel estatal.

El movimiento hipotecario se produce pese a un contexto de oferta escasa, sobre todo en Segovia capital. Idealista cuantifica en su último informe que el stock de viviendas en venta en la provincia se ha reducido un 67% respecto a sus máximos, y en la capital el ajuste es aún más severo: un 77% menos. Esta contracción prolongada de pisos disponibles tensiona precios, alarga la búsqueda y obliga a muchos compradores a ampliar radio, flexibilizar requisitos o aplazar sus planes de adquirir una vivienda. Es un factor clave para entender por qué el número de préstamos crece aunque, a diferencia de la época del 'boom' inmobiliario, el mercado no pueda absorber picos de operaciones como los de 2006 y 2007.

Apenas influye en Segovia la demanda extranjera. Los compradores llegados de más allá de las fronteras españolas mantienen su foco en la costa y los archipiélagos, con Alicante, Baleares, Málaga y Santa Cruz de Tenerife a la cabeza del peso de visitas desde fuera de España. Segovia no figura entre las provincias donde ese empuje es mayor, lo que sugiere que la reactivación hipotecaria local está más ligada al comprador residente y de otras provincias limítrofes como la Comunidad de Madrid.

Según el portal inmobiliario, Segovia es la séptima provincia de España con un menor peso en la demanda del comprador extranjero, con apenas un 3,6% sobre el total de las operaciones, un porcentaje muy lejos del registrado en Alicante (33,2%), Baleares (31,5%) o Málaga (27,1%). En la región es León la provincia con mayor demanda internacional en la compra de vivienda con un 5,8% del total.

Según el mismo informe, dentro de esa demanda internacional que existe en Segovia es el comprador estadounidense el más frecuente, con un 18% de los casos. Le siguen, en su posición, el británico –con un 11%– y el alemán –con un 10%–.

Escasa oferta

Con este telón de fondo, el tipo de financiaciones también evoluciona. A escala estatal, la estadística del INE confirma que los tipos fijos continúan perdiendo terreno frente a variables y mixtos respecto al pico de 2023 –tras la invasión rusa de Ucrania y el encarecimiento de las materias primas–, aunque el tipo medio de nuevas hipotecas se estabiliza cercana al 3%. Para los hogares segovianos, esto se traduce en cuotas más previsibles que hace un año, pero aún sensibles a diferenciales y plazos. La tramitación de 838 préstamos en seis meses lo evidencia. En Segovia hay un alto interés por comprar, pero el esfuerzo financiero y la escasa disponibilidad de vivienda marcan los límites de la recuperación.

La aritmética provincial del primer semestre deja también otro tipo de conclusiones. Por un lado, el 'suelo' de 2024 queda atrás y la tendencia de 2025 mejora con claridad, lo que empuja a acelerar licencias y reactivar obra nueva para aliviar el cuello de botella del stock. Por otro lado, la subida del importe medio de los préstamos también refleja que el comprador está asumiendo viviendas de mayor precio o mayor financiación, en parte empujado por un parque de segunda mano corto en producto más asequible. Por último, la distancia con los máximos alcanzados hace casi veinte años indica un margen de crecimiento si la oferta responde ante un incremento de la demanda con nuevas promociones. En la capital el sector de Las Lastras, San Lorenzo y el antiguo parque de Bomberos esperan poner en el mercado cerca de 400 viviendas, aunque no todas a la venta. En la provincia, Carrascalejo es la zona con más atractivo y posibilidades.

El contexto regional aporta matices. Castilla y León registró en junio un alza interanual del 40% en hipotecas sobre vivienda, por encima del promedio nacional, y se movió en volúmenes consistentes con la normalización pospandemia. En ese cuadro, Segovia destaca entre las provincias donde el ajuste de demanda ha sido más acusado. Queda por ver cómo cierra el año. Si el segundo semestre mantiene el ritmo, Segovia podría firmar su mejor registro anual desde mediados de la década pasada, aunque la clave estará en la existencia de demanda y la capacidad de oferta para absorber el tirón y en la evolución de los tipos.

Por ahora, el primer tramo de 2025 deja un mensaje nítido: la hipoteca vuelve a moverse en la provincia, y lo hace con mayor intensidad que en los cinco años previos.