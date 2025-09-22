El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bloque de viviendas en construcción en Segovia. Antonio de Torre

Segovia firma su primer semestre con más hipotecas desde la pandemia

Los préstamos para comprar una vivienda se reactivan entre enero y junio con 838, un 40% más que en 2024

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:04

La provincia de Segovia coge aire hipotecario durante la primera mitad de 2025. El primer semestre del año deja 838 préstamos para comprar vivienda - ... un 40,4% más que un año antes- y confirma el mejor arranque desde la pandemia. La cifra, procedente del recuento provincial del Instituto Nacional de Estadística (INE) compilado a partir de los ficheros mensuales entre enero y junio, supera claramente las 597 hipotecas del mismo periodo de 2024 y refuerza la idea de un mercado más dinámico pese a los costes financieros aún elevados. El repunte local se alinea con la ola nacional. España encadenó fuertes tasas interanuales en mayo y junio y situó el tipo medio en el 2,99% según la última nota oficial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un joven de 22 años en un choque frontal con un camión en Traspinedo
  2. 2

    Cerrado el centro al tráfico privado hasta las diez de la noche por el Día sin Coche
  3. 3

    Carlos Soto: «Las tapas de los domingos del bar Kaché son espectaculares»
  4. 4 Cae en Valladolid una banda que aprovechó las fiestas para robar móviles y carteras
  5. 5

    Verónica Casado logra la acreditación como catedrática que permite su retorno a la universidad
  6. 6 Cuatro detenidos por una riña tumultuaria con armas en el barrio de Delicias
  7. 7 Nápoles llora la muerte de la Erasmus leonesa: «Eres una estrella que seguirá brillando en el cielo»
  8. 8

    El Real Valladolid pierde en Albacete el partido que debió perder semanas atrás
  9. 9

    La huella invisible de Israel en Castilla y León: de los regadíos a la automoción
  10. 10 Valladolid se vuelca con el VII Día de la Bici

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Segovia firma su primer semestre con más hipotecas desde la pandemia

Segovia firma su primer semestre con más hipotecas desde la pandemia