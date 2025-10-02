El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una persona imparte una formación sobre el uso de un desfibrilador. Óscar Costa

Segovia dispara el recuento de desfibriladores un 90% desde la pandemia

La capital lidera el registro de dispositivos de reanimación pero en los últimos años se han sumado multitud de pueblos pequeños

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Jueves, 2 de octubre 2025, 15:37

Comenta

Los minutos cuentan a la hora de salvar vidas. Esa es la premisa que ha llevado a muchos municipios, empresas y asociaciones de Segovia a ... dotarse de dispositivos de cardioprotección. Alrededor de 30.000 personas mueren al año por muerte súbita o parada cardiaca fuera del ámbito hospitalario y a escala nacional, lo que se traduce en 80 fallecimientos de media cada día, según la estadística publicada por la Fundación Española del Corazón. La supervivencia es de prácticamente el 90% si se efectúan maniobras de reanimación en el primer minuto, de ahí que cada vez más instituciones y particulares hayan tomado conciencia sobre la necesidad de contar con desfibriladores por todo el mapa provincial. El recuento de estos aparatos se ha disparado cerca de un 90% en tan solo un lustro.

