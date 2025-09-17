El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El Norte de Castilla
Antonio de Torre

Segovia aguanta el calor y supera los 30 grados a tan solo cinco días del otoño

El termómetro dará un vuelco a finales de semana, cuando los valores de las temperaturas mínimas se convertirán enmáximas

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:29

Los segovianos apuran los últimos días de calor veraniego. Al menos, de la semana actual, ya que la Agencia Estatal Meteorológica (Aemet) vaticina un otoño ... más cálido de lo normal. Tanto la ciudad como diferentes puntos de la provincia superaron este martes los 30 grados, un valor que volverá a repetirse en los próximos días y hasta el sábado. A finales de semana, los termómetros darán un vuelco y las temperaturas que ahora figuraban como mínimas se convertirán en los parámetros máximos.

