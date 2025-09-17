Segovia aguanta el calor y supera los 30 grados a tan solo cinco días del otoño

Los segovianos apuran los últimos días de calor veraniego. Al menos, de la semana actual, ya que la Agencia Estatal Meteorológica (Aemet) vaticina un otoño ... más cálido de lo normal. Tanto la ciudad como diferentes puntos de la provincia superaron este martes los 30 grados, un valor que volverá a repetirse en los próximos días y hasta el sábado. A finales de semana, los termómetros darán un vuelco y las temperaturas que ahora figuraban como mínimas se convertirán en los parámetros máximos.

El verano que está a punto de acabar ha sido el más cálido de la serie histórica en todo el país, según confirmó estos días la Aemet. Lejos de finalizar, la provincia vuelve a ser escenario de apacibles jornadas estivales, incluso más cercanas al bochorno y la torridez de pleno agosto que a las suaves temperaturas que suelen caracterizar el comienzo de la estación otoñal. El pronóstico hace referencia a un «ambiente de pleno verano con temperaturas máximas extraordinariamente altas», de ahí que Segovia capital haya vuelto a superar este martes los 30 grados después de diez días. Es un valor muy superior a los habituales de la época, el cual protagonizará los termómetros al menos hasta el próximo sábado.

El observatorio meteorológico ubicado en la ciudad sitúa la temperatura media para el mes de septiembre en 18 grados

El calor aguanta en Segovia, incluso a tan solo cinco días de dar comienzo al periodo otoñal. Los habitantes y turistas han dejado las chaquetas en casa y algunos incluso se han atrevido con un chapuzón. El observatorio meteorológico ubicado en la ciudad sitúa la temperatura media para el mes de septiembre en 18 grados, un promedio que a lo largo de esta semana protagonizará los valores mínimos. El mercurio de los termómetros alcanzó este martes los 30,6 grados a las 16:40 horas, una cifra que se disparará este miércoles y jueves, hasta marcar los 32 y 33 grados, respectivamente, para volver a bajar el viernes.

Aun así, los 30 grados se rebasarán en la capital también el sábado, 20 de septiembre. El calor dio comienzo el pasado 29 de mayo, por lo que el verano de 2025 se constituirá como uno de los más largos del siglo, a expensas de cerrar el mes con el tradicional veranillo de San Miguel. Esto se debe a que las temperaturas por encima del citado umbral no son habituales en esta época del año, pero sí que ha habido episodios con características climáticas similares en el tiempo más reciente. Por ejemplo, el 1 de octubre fue la última jornada del año en que se superaron los 30 grados en 2023, mientras que en 2013 sucedió lo mismo con el 24 de septiembre y en 2018, el día 23 fue el encargado de dar por finalizado el periodo cálido anual.

Más bochorno

No está previsto que, a día de hoy, Segovia pueda batir el récord de temperatura máxima absoluta para un mes de septiembre. Es un título que recae en 2016, cuando se alcanzaron los 36,6 grados, de acuerdo con la estadística del instituto meteorológico. No obstante, la capital es candidata a romper todas las marcas de valores promedio para el noveno mes del año. Esto se debe a que las máximas han bajado de los 20 grados tan solo un día y, por el momento, únicamente han sido registradas dos jornadas en las que las mínimas han caído por debajo de los diez grados.

La Aemet ya aventuraba un comienzo de segunda quincena más caluroso de lo normal en Segovia, fenómeno que se agrava en algunos puntos del mapa provincial. La zona de la meseta será la encargada de elevar la media de temperatura al anotar unos valores tórridos que, de forma general, superarán los 36 grados. Es un parámetro que podrá observarse el jueves en Cuéllar o Migueláñez, a la vez que se situará en 35 grados en Cantalejo o Pedraza, según recoge la predicción más reciente. Es por ello que la Junta de Castilla y León ha declarado la situación de alerta por riesgo de incendios forestales hasta el viernes, ya que se prevén unas temperaturas altas, una humedad relativa mínima y fuertes rachas de viento en algunos momentos del día.

Los expertos llaman la atención sobre los valores elevados que se notificarán a unos 1.500 metros de altitud, que llegarán a ser más altos que cualquier registro del periodo de referencia 1991-2020 para estas fechas. Basta con echar un vistazo a los últimos datos que ha publicado la estación de medición situada en La Pinilla para corroborar este hecho, ya que los termómetros han rebasado los 20 grados por tercer día consecutivo.

Todo cambiará el domingo, cuando la extensión de chubascos rebajará los valores de temperatura de forma significativa. Por ejemplo, el domingo están previstos 9 grados de mínima y 18 de máxima en la ciudad. El lunes, el mercurio caerá hasta los 6 grados y en las horas centrales rondará los 13. El frío no durará mucho tiempo, ya que «hay una gran probabilidad» de que el otoño sea mucho más cálido y más seco de lo normal en la provincia.