La Sego invertirá más en plantilla que en su último curso en Segunda RFEF

La Gimnástica Segoviana será algo más ambiciosa en la construcción de la plantilla para su regreso a Segunda RFEF que el año que ascendió. La ... entidad contratará entrenador y jugadores con una premisa de 900.000 euros de presupuesto, una estimación que supone un descenso respecto a las cuentas del curso pasado en Primera RFEF, pero un aumento de entre un 15 y un 20% respecto al curso 2023-24. Su presidente, Agustín Cuenca, lo argumenta en que espera conservar el grueso de la inversión publicitaria y de los abonados –el club planteó el reto de mantener a 1.800 de los más de 2.000 del curso pasado–, así como por un superávit de 69.825,29 euros en la temporada anterior, fundamentalmente por la venta de Davo al Ibiza y la lotería de Navidad.

Pese a que el superávit se destinará a la próxima temporada, la diferencia respecto al último curso en Segunda RFEF no será demasiada porque esta vez no habrá ingresos por jugar la Copa del Rey. Así que la ganancia viene por retener al máximo posible el patrocinio –supuso 366.400 euros en Primera RFEF– y la aportación social, un ámbito en el que ingresó 302.200 euros gracias a los abonos, a los que hay que añadir otros 113.814 por taquilla y rifas. «Creo que vamos a ir por encima respecto a los números de hace dos años. Cuánto es mucho decir», subraya el presidente. Admite que el objetivo de socios puede ser ambicioso, pero realista. «Sí que espero andar cerca de esos números». Por eso pedirá un voto de confianza a ambas partes. «Hemos estado una categoría que nos ha encantado a todos y tenemos que pelear para volver a ella cuanto antes. Eso pasa por parecernos lo más posible a lo que hemos sido este año, aunque sea en una categoría más bajar».

Con esos elementos, el reto son los 900.000 euros. «No es fácil, pero lo intentaremos». Con esa idea partirá, lo que en la práctica supondrá más dinero disponible para gastar en fichajes a lo largo de las próximas semanas. A partir de ahí, un presupuesto es un ejercicio de ajuste: si toca cortar porque no se cumplen las expectativas de ingresos por parte de los abonos o el patrocinio, habrá margen para cuadrar cuentas, ahorrando, por ejemplo, la pernoctación en algunos desplazamientos, que se harían en el día. «Si hay más presupuesto, no es para ahorrar, es para que vaya destinado a la plantilla». El ascenso no es una obligación, pero sí un objetivo. «Vamos a hacer un equipo competitivo, para estar arriba; lo de ascender o no depende también de los rivales». Las cuentas dependerán de la configuración de los grupos, con dos escenarios. «Si te meten en Madrid va a ser más barato y más difícil deportivamente; si te mandan para Galicia, el grupo puede ser a priori menos fuerte, pero vas a tener que viajar más. En uno tienes ventajas económicas y en otro deportivas». ¿Cuáles prefiere? «Las deportivas, claro».

Por otro lado, la cuenta de la conversión de la Segoviana en Sociedad Anónima Deportiva ya está en torno a los 140.000 euros en el ecuador de la tercera y última fase para la suscripción de acciones, a la que están convocados los 1.317 socios mayores de edad que tenía el club en febrero. Es decir, ya se han desembolsado unos 40.000 de la última tanda, en la que será necesario alcanzar los 210.720 euros –la cifra de capital social marcada al inicio del proceso– para hacer efectivo el cambio de forma jurídica. Cuando Cuenca presentó el formato a los socios, aseguró que tenía total certeza de que se alcanzaría ese umbral porque había recibido el compromiso de «más de diez» socios que irían con todo, es decir, 10.000 euros, que supondría el 4,7% del total, al que se añadirían las acciones ya adquiridas en las dos fases anteriores. La previsión de que se supere esa cifra queda corroborada con las compras desde el 23 de mayo, pues había dos de esos socios que compraron el máximo, pero también otras aportaciones menores. El proceso vence el 23 de junio y en las dos fases anteriores la norma fue que el mayor montante de acciones se adquirió en los últimos días.