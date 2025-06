Davo deja 50.000 euros al no subir el Ibiza y fichar a Farrell costó 8.000 La Segoviana no recibirá los 30.000 euros acordados si hubiera ascendido el conjunto balear

La eliminación del Ibiza el domingo a manos del Andorra supone que los baleares no jugarán el año que viene en Segunda División y que ... la Gimnástica Segoviana se queda sin los 30.000 euros de la prima de éxito por el fichaje de Davo. Así las cosas, la salida del gallego en enero deja finalmente en las arcas del club 50.000 euros, por los 8.000 que costó traer a Josh Farrell del Villanovense. Una operación que el presidente del club, Agustín Cuenca, considera rentable, por motivos económicos y deportivos, pues no entiende que el cambio explique el descenso a Segunda RFEF. «Es que Farrell no me parece peor que Davo. Han hecho prácticamente los mismos goles en la segunda vuelta y, con 21 años, tiene más proyección».

Noticia relacionada La Sego invertirá más en plantilla que en su último curso en Segunda RFEF Las semifinales del 'play-off' de ascenso a Segunda han corroborado que la Segoviana no tuvo suerte al verse encuadrada en el Grupo I, pues sus cuatro equipos superaron los cruces ante sus oponentes del grupo II y, por consiguiente, las dos plazas extra en juego para la categoría de plata del fútbol español saldrán entre Andorra, Nástic, Ponferradina y Real Sociedad B, que se unirán a los dos campeones: Cultural Leonesa y Ceuta. Lo ocurrido en los últimos dos fines de semana no solo acredita el nivel de la zona alta, sino que el descenso también fue más caro, pues el último en perder la categoría en el II, el Fuenlabrada, llegó a los 43 puntos, por los 45 del Barça Atlètic en el I. La Segoviana, que se quedó finalmente en los 42, jugó diez partidos ante los cinco primeros de su grupo y sumó 10 puntos de 30 posibles, con dos victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.

