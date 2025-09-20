El sector cerealista teme pérdidas de 19 millones de euros pese a la cosecha de récord

El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un tractor transporta pacas de paja tras cosechar una tierra. Antonio de Torre

Segovia

«Está claro que sembrar cereal no es rentable, ni con la mayor producción de la historia lo es»

El desplome de precios de cotización en la provincia también afecta a la patata, lo que pone en riesgo la pervivencia del regadío

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:52

Ha sido un año de récord en el campo. El sector cerealista de Segovia arroja uno de los mayores rendimientos de los últimos quince años, ... mientras que el regadío avanza con la implementación de nuevos cultivos. Sin embargo, los resultados positivos de la campaña en relación a la producción no suponen una buena noticia para los profesionales agrarios. La cotización del cereal está en mínimos, lo que lleva a los agricultores a vaticinar importantes pérdidas económicas, a lo que se suma también el reciente desplome del precio de la patata.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una tromba de agua encharca Valladolid después de 67 días sin llover
  2. 2 El montañero fallecido en el pico Gilbo era el prestigioso cardiólogo Jesús Berjón
  3. 3

    Una valla para impedir el paso de peatones bajo el viaducto de Arco de Ladrillo
  4. 4

    El Gobierno promoverá 200 pisos en el cuartel de La Rubia y el Ayuntamiento recuerda que cabrían 720
  5. 5 Un joven de 18 años, autor del atropello mortal a Saray Arias, la Erasmus leonesa fallecida en Nápoles
  6. 6

    La conversión del Subterfugio en trasteros devuelve a la memoria la mítica sala de conciertos
  7. 7 Un restaurante especialista en arroces con gran variedad en su menú
  8. 8

    Las víctimas por abuso sexual del médico del Sagrado Corazón se elevan a 14
  9. 9

    El Cuadro, la zona de Valladolid donde Brad Pitt salió de fiesta: «Ahora vivimos más tranquilos»
  10. 10 Se vende iglesia en Castilla y León: templos y campanarios por menos de lo que piensas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «Está claro que sembrar cereal no es rentable, ni con la mayor producción de la historia lo es»

El sector cerealista teme pérdidas de 19 millones de euros pese a la cosecha de récord