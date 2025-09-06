Salen a la venta las carrozas del desfile de Fuentepelayo: entre 500 y 3.000 euros

El pasado 23 de agosto, las calles de Fuentepelayo se llenaron de color, creatividad y tradición con la celebración del 60º Desfile de Carrozas, acontecimiento ... que año tras año consolida a este municipio como un referente cultural en la provincia de Segovia. Ahora, tras el éxito de esta edición, se busca dar una segunda vida a las carrozas que deslumbraron al público en aquella festiva jornada. El objetivo principal es que puedan llevar su magia a otros rincones de España. En este sentido, la Asociación Carrozas de Fuentepelayo ha emprendido una campaña para vender estas obras de arte efímero. Según explican, estas creaciones pueden ser reutilizadas en Cabalgatas de Reyes, desfiles de carnaval e incluso celebraciones temáticas en otros municipios del país.

Creadas con esmero por las peñas participantes en el desfile del municipio de Segovia, las carrozas son auténticas piezas de artesanía que encierran meses de trabajo, dedicación y un derroche de imaginación. Cada peña ha establecido un precio de salida para sus obras, que requieren un arduo trabajo de semanas y meses. Los valores oscilan entre los 500 y los 3.000 euros, dependiendo de los materiales utilizados y la complejidad del diseño.

«Los precios se fijan en función del coste de los materiales, pero siempre por debajo del valor real de fabricación», explican fuentes de la Asociación. Esta estrategia persigue recuperar parte de la inversión, pero también garantizar la sostenibilidad económica de las peñas y financiar los proyectos de cara al próximo desfile de 2026.

Creaciones diversas

La diversidad temática de las carrozas es uno de sus mayores atractivos. Entre las propuestas de este año, destacan representaciones tan variadas como el mundo azteca, con sus pirámides y motivos prehispánicos; una vibrante fantasía mexicana con mariachis y katrinas inspiradas en la película 'Coco'; un imponente dios Anubis rodeado de obeliscos y columnas egipcias, o un castillo de Disney que evoca la magia de los cuentos infantiles. También hay espacio para clásicos como los Picapiedra, un bar del oeste americano construido en madera, una fantasía turca con su emperador o un Bárbol, el entrañable hombre-árbol de 'El Señor de los Anillos'. Incluso personajes como Maléfica o escenas de 'El Rey León' han cobrado vida sobre ruedas, poniendo de manifiesto la versatilidad y el talento de los artesanos de Fuentepelayo.

«Reutilizar las carrozas en otros eventos es una forma de prolongar la vida de estas obras y de los materiales empleados», dicen en la asociación. Además, la venta de estas estructuras permitirá a las peñas recaudar fondos para seguir innovando en sus creaciones y manteniendo viva una tradición que ya se ha constituido como una importante tradición y seña de identidad del municipio segoviano.