Carroza inspirada en la película 'El Señor de los Anillos', durante el desfile del 23 de agosto. Antonio Tanarro

Salen a la venta las carrozas del desfile de Fuentepelayo: entre 500 y 3.000 euros

La organización quiere que las creaciones del último evento festivo puedan se reutilizadas en cabalgatas de Reyes u otros acontecimientos

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:10

El pasado 23 de agosto, las calles de Fuentepelayo se llenaron de color, creatividad y tradición con la celebración del 60º Desfile de Carrozas, acontecimiento ... que año tras año consolida a este municipio como un referente cultural en la provincia de Segovia. Ahora, tras el éxito de esta edición, se busca dar una segunda vida a las carrozas que deslumbraron al público en aquella festiva jornada. El objetivo principal es que puedan llevar su magia a otros rincones de España. En este sentido, la Asociación Carrozas de Fuentepelayo ha emprendido una campaña para vender estas obras de arte efímero. Según explican, estas creaciones pueden ser reutilizadas en Cabalgatas de Reyes, desfiles de carnaval e incluso celebraciones temáticas en otros municipios del país.

