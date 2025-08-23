Fuentepelayo brilla en la mágica tarde de las carrozas Peñas y charangas celebran los sesenta años de vida de un desfile que aspira a la declaración de Manifestación Turística de Interés Cultural

Las carrozas del 60º aniversario transformaron ayer las calles de Fuentepelayo en un cuadro de color, música y creatividad. El desfile, que desde 1966 ha sido el corazón de la fiesta en esta localidad segoviana, reunió a miles de personas en una tarde de diversión y espectáculo que ha dejado huella en vecinos y visitantes. Y no fueron pocos quienes decidieron pasar el sábado en Fuentepelayo, atraídos por los guiños que desde hace semanas está lanzando la recién creada Asociación Carrozas de Fuentepelayo, motor de la conmemoración que pretende dar un impulso renovado a la tradición y consolidarla como una de las manifestaciones culturales más singulares de la provincia de Segovia.

Ver 71 fotos Carroza inspirada en la película 'El Rey León'. Antonio Tanarro

A las seis de la tarde, la calle del Rollo, convertida en el epicentro de la expectación, acogía las carrozas participantes, elaboradas durante meses de esfuerzo por las peñas del municipio. Las doce creaciones se alineaban en una exposición estática que permitió al público acercarse a ellas y admirar de cerca cada particularidad, cada detalle. Y, verdaderamente, el espectáculo residía en las carrozas y en los integrantes de las peñas que las acompañaban, mimetizados con la temática elegida: de cowboys a egipcios, pasando por personajes de Disney y fantasías turcas y mexicanas, las carrozas desplegaron un abanico de temáticas que plasmaban la imaginación desbordante de los peñistas. Cada plataforma que desfiló en este municipio de Segovia, montada sobre remolques, estaba rodeada de las peñas, comparsas ataviadas con disfraces y caracterizaciones acordes a la temática, animadas por espectáculos musicales en vivo que incluyeron charangas y DJ.

El preludio de la calle del Rollo fue el perfecto aperitivo para calentar motores y sumergir a los asistentes en el ambiente festivo. A las siete en punto, el desfile cobró vida. Las carrozas iniciaron su recorrido por las calles más céntricas de Fuentepelayo, encabezadas por la peña La Tejada y su carroza 'Hakuna Matata', precioso homenaje al espíritu de la película 'El Rey León'. Le seguía la peña Kalúas, que empezó a desfilar cinco minutos después con 'Mundo Azteca', una explosión de tonos dorados y verdes que transportó a los espectadores a las pirámides mesoamericanas, acompañada por ritmos que invitaban al baile.

La tercera en escena fue 'El Castillo de Disney', de la peña El Calentón, creada por los más jóvenes del desfile, chicos de entre doce y catorce años que sorprendieron con una creación de ensueño. El desfile continuó con 'Cencerros West Saloon', de Los Adyctos, un saloon del Lejano Oeste que evocaba duelos y bailes country; 'Fantasía Turca', de El Descontrol, con sus tonos que recordaban el país otomano, y 'Bárbol', guiño que la peña más veterana, Ke-Tal, dedicó al universo de 'El Señor de los Anillos'. 'Nos llama Egipto', de la peña Nos llama la Barra, desplegó un universo de pirámides y faraones, mientras que 'Grease', de La Cuba, brindó a los asistentes la oportunidad de retroceder a los años cincuenta con chaquetas de cuero y peinados engominados. 'Maléfica', del Juicio del Bare, 'Miss Club', de El Resacón, 'Los Picapiedra', de La Trifulka, y 'Fantasía Mexicana', de Pequeños Alborotaos, completaban el desfile, cada una con un sello que las hacía únicas.

El recorrido, que tuvo como puntos álgidos la plaza del Salvador y la Plaza Mayor (transformada en plaza de toros), fue un torbellino de emociones. En El Salvador, cada peña desplegó una coreografía especial, lo que incrementó la conexión con el público. Los espectadores, agolpados en aceras y balcones, no dudaron en unirse a los bailes, animados por las comparsas, que incitaban a la diversión. En la Plaza Mayor, las carrozas desfilaron una a una desde las ocho a las nueve de la noche aproximadamente. El público ovacionaba cada entrada. La música fue la otra gran atracción de la velada. Cada carroza llevaba su propio espectáculo sonoro, desde los ritmos electrónicos de los djs hasta las melodías tradicionales de las charangas.

Muchas novedades

El 60º aniversario de las carrozas de Fuentepelayo ha aportado numerosas novedades que han contribuido a elevar el nivel del acontecimiento. La Asociación de Carrozas, constituida el pasado mes de junio, ha conseguido poner el desfile en el mapa gracias a una campaña muy intensa en medios de comunicación y redes sociales y el respaldo público de figuras como el baloncestista Juancho Hernangómez o el periodista José Ribagorda. Además, la exposición Carrozarte, que estuvo abierta del 14 al 18 de agosto en la Casa de la Cultura, emparentó el desfile con el arte sostenible, pues mostró esculturas elaboradas con materiales reciclados. Todo un guiño a la filosofía de la reutilización que también define la fabricación de las carrozas. Otra innovación ha sido la postcelebración en la plaza de la Fuente, donde las carrozas permanecieron expuestas tras el desfile. La fiesta continuó hasta el amanecer con mucha música. Fue una jornada inolvidable.

El desfile, con un presupuesto por carroza de entre 5.000 y 5.500 euros financiado por suscripción popular y patrocinadores, ha puesto de manifiesto el valor que encierra esta fiesta de Fuentepelayo tan poco conocida en el resto de la provincia. Precisamente, lo que persigue la nueva asociación es potenciar su difusión y conocimiento, con el objetivo de que pueda aspirar a la declaración como Manifestación de Interés Cultural en el ámbito provincial. «Ha faltado divulgación y quizá siempre se haya creído, equivocadamente, que no es más que un desfile de disfraces, cuando es mucho más que un desfile: las carrozas de Fuentepelayo son una expresión de unión, creatividad y sostenibilidad», afirma Darío Serrano, presidente de la asociación.

Las carrozas, elaboradas con materiales reciclados como cartón, madera y escombro, son obras de arte efímeras y ejemplo de economía circular. Además, la implicación intergeneracional, con peñas que van desde los jovencísimos de El Calentón hasta los veteranos de Ke-Tal, refuerza el carácter social de esta tradición que tiene más de medio siglo a sus espaldas. Y, verdaderamente, Fuentepelayo vibró como nunca en este 60º aniversario. Las engalanadas calles se llenaron de color e ingenio. El desfile festejó por todo lo alto sesenta años de historia y proyectó un prometedor futuro para una tradición que aspira a brillar más allá de Segovia.

