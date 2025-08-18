Las Carrozas de Fuentepelayo aspiran a ser Manifestación de Interés Cultural

Desde hace sesenta años las carrozas recorren las calles de Fuentepelayo durante las fiestas de agosto. Con motivo de este aniversario redondo, las once peñas ... que elaboran estos monumentos efímeros han decidido constituir la Asociación Carrozas de Fuentepelayo proteger esta manifestación cultural, adaptándola a los nuevos tiempos, pero teniendo muy presentes la esencia heredada de quienes han tomado parte en esta tradición durante los últimas seis décadas.

Darío Serrano, presidente de la nueva asociación, destaca que el objetivo «es preservar esta fiesta y dotarla de un carácter más allá de lo local, a nivel provincial, regional e incluso nacional». El primer paso sería el reconocimiento como Manifestación Tradicional de Interés Cultural Provincial, un procedimiento que están empezando a tramitar de la mano del Ayuntamiento de Fuentepelayo reuniendo la documentación necesaria para poder presentarlo de manera formal a finales de este año o en el 2026. Posteriormente se plantean buscar el reconocimiento de fiesta de Interés Turístico Regional, ya que es una fiesta «casi única en la región, a excepción de Cebreros que también cuenta con el desfile de carrozas en Carnaval». Los carnavales de la localidad abulense fueron declarados en 2009 Fiestas de Interés Turístico Regional y en 2021 obtuvo el reconocimiento Nacional.

De esta manera quieren unificar esfuerzos de cara a relacionarse con las instituciones, pero también para obtener mejores precios y servicios por parte de los proveedores de los materiales con los que se hacen las carrozas. También se plantean incorporar patrocinadores de otros puntos de la provincia que se sumen al tejido empresarial de la localidad que está totalmente volcado con este evento. Serrano destaca que «tocaba dar un paso al frente para proteger el evento de cara al futuro, unir a todos los que hacemos estas carrozas ganando más peso y que todo el trabajo de estos 60 años se vea aunado en una sola plataforma para buscar nuevos horizontes y potenciarlo a todo tipo de públicos». Quieren dar un impulso a la fiesta y evitar que pueda estancarse, buscando la implicación de la gente más joven que en definitiva son los que tienen que tomar el relevo de cara al futuro.

En cuanto a la organización del evento se plantean hacerlo más atractivo ya que «pasaban durante dos horas de manera muy lenta, quizá algo tediosa para el espectador y a partir de ahora las carrozas estarán más tiempo en la calle de una manera más amigable para la gente con espacios donde puedan interactuar». A partir de este año las carrozas estarán estacionadas entre 18 y 19 horas donde el jurado y los participantes, especialmente niños, podrán subirse a las mismas y verlas de cerca. Se hará el desfile de una hora de duración para terminar en la Plaza Mayor sobre las 20:30 horas y posteriormente habrá una concentración con todas las carrozas con las charangas y escenarios con música de DJs, pudiendo incorporar en próximos años a grupos que actúen en directo.

Las peñas que constituyen esta asociación son Bare Nostrum, Pequeños Alborotaos, Kaluas, Ke-Tal, Nos llama la Barra, El Descontrol, La Tejada, Los Adyctos, La Trifulka y El Resacón. Todas ellas llevan trabajando intensamente durante los últimos meses, aunque algunos comienzan a prepararlo nada más terminar las fiestas, a partir de septiembre. Los dos últimos meses trabajan prácticamente todo el día por turnos entre los diferentes peñistas.

Las peñas cuentan con alrededor de cien componentes que participan en el desfile disfrazados con la temática elegida cada año. En la preparación de las carrozas el peso lo suelen llevar cinco o seis personas, aunque el resto puedan ayudar en momentos puntuales. Este núcleo reducido es el que se encarga de elegir el motivo central de la carroza, confeccionar los planos y proceder al montaje. Cada año, la práctica y la experiencia hace que se mejore el nivel de las carrozas y este es otro de los motivos que les ha impulsado a dar este paso, ya que como destaca Serrano, «si alguno se pudo pasar el año pasado por Fuentepelayo pudo ver que prácticamente siete carrozas podrían estar perfectamente expuestas por las calles de Valencia».

Lo que cuestan

Cada vez se está invirtiendo más lo que ha potenciado el nivel de las mismas. En cuanto a materiales, cada carroza gasta unos 2.000 euros incluyendo cartones falleros, estructuras metálicas, pintura y máquinas de soldar. A esto hay que añadir maquinaria que suelen ceder gente de las peñas para el transporte. De cara al desfile hay que contar con la elaboración de los disfraces del centenar de componentes y la charanga que los acompaña en el recorrido, lo que hace elevar la cuenta a los 6.000 o 7.000 euros sin contar la mano de obra que ponen los peñistas de manera altruista. Según indica el presidente de la Asociación, «las empresas que se dedican a hacer carrozas de manera profesional pueden llegar a cobrar en torno a los 35.000 o 40.000 euros, para que nos hagamos una idea de la valoración de las maravillas sobre ruedas que llevamos».

Ya falta menos para que las carrozas y los disfraces de los componentes de las peñas tomen las calles del pueblos en uno de los actos más esperados del calendario festivo provincial. Las redes sociales que han puesto en marcha desde la asociación están calentando los motores con la mirada puesta en el sábado 23 de agosto, cuando tendrá lugar el desfile.