Desfile de carrozas en las fiestas de Fuentepelayo. El Norte

Las Carrozas de Fuentepelayo aspiran a ser Manifestación de Interés Cultural

Las peñas se constituyen como asociación cultural con el objetivo de impulsar la declaración del acontecimiento

Manuel Pacheco

Manuel Pacheco

Segovia

Lunes, 18 de agosto 2025, 10:39

Desde hace sesenta años las carrozas recorren las calles de Fuentepelayo durante las fiestas de agosto. Con motivo de este aniversario redondo, las once peñas ... que elaboran estos monumentos efímeros han decidido constituir la Asociación Carrozas de Fuentepelayo proteger esta manifestación cultural, adaptándola a los nuevos tiempos, pero teniendo muy presentes la esencia heredada de quienes han tomado parte en esta tradición durante los últimas seis décadas.

