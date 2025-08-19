Seis décadas de creatividad en Fuentepelayo

Mónica Rico Fuentepelayo Martes, 19 de agosto 2025, 22:35 Compartir

Cada año, casi con el inicio del verano, decenas de personas en Fuentepelayo aprovechan sus ratos libres para trabajar en las carrozas que desfilarán por las calles de la localidad durante las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Asunción, que se celebran a partir de mañana. Son unos momentos muy esperados a lo largo de todo el año, según destaca la alcaldesa, Alba Sanz, que señala que este es uno de los grandes instantes muy esperados en la localidad, junto con la Feria del Ángel y la Octava del Corpus.

El periodo estival es propicio para poder disfrutar con amigos y en familia en Fuentepelayo, gracias a la gran oferta social, cultural y deportiva que se ofrece desde el Ayuntamiento. La regidora asegura que en la localidad «se aburre el que quiere». Dentro del verano, las fiestas son un momento determinante del calendario del municipio, «es el momento álgido del verano», apunta Sanz, señalando que una vez que éstas finalizan el índice de población vuelve a la normalidad.

Este año, entre la amplia variedad de actividades programadas para todos, destaca especialmente el desfile de carrozas, una iniciativa que cumple 60 años con un importante empujón, de la mano de la creación de la Asociación Carrozas de Fuentepelayo, «que lo que han hecho ha sido dar un aire fresco», siempre contando con el apoyo institucional del Ayuntamiento y de otros patrocinadores y colaboradores, tal y como se lleva haciendo desde hace seis décadas.

Algunas de las carrozas en desfiles anteriores Ayuntamiento de Fuentepelayo y Carrozas Fuentepelayo

De hecho, incluso la idea de las carrozas partió del Ayuntamiento. Fue el entonces alcalde, Francisco Sanz Cubo, quien importó la idea desde Levante, y dada la buena acogida que tuvo, se viene realizando año tras año y cada vez con mejores perspectivas. Decenas de vecinos trabajan todo el verano, primero en preparar el diseño que después se materializa con yeso, cerámica, papel fallero, alambre y pintura, materiales que en pocas semanas se convierten en bellas estampas que el próximo sábado recorrerán las calles de Fuentepelayo, tal y como se viene haciendo desde hace seis décadas.

Con el tiempo, el desfile de carrozas se ha convertido en una parte significativa, original y distintiva de las fiestas, y ya desde sus inicios la idea caló fuerte en las peñas y jóvenes, que supieron materializarlo con increíbles creaciones que año tras año han sorprendido a vecinos y visitantes. Entre todos han sido capaces de arraigar esta iniciativa generación tras generación y son cientos los vecinos que con los años se ha dedicado a plasmar sus representaciones del papel en increíbles creaciones, consiguiendo hacer del desfile de carrozas una parte imprescindible de las fiestas de Fuentepelayo.

La creación de la nueva Asociación Carrozas de Fuentepelayo tratará de continuar con este arraigo durante las próximas décadas, pues nace con la idea de preservar su conservación, promoción y evolución, con el objetivo de proteger esta manifestación cultural, impulsar y adaptarla a los nuevos tiempos, sin perder la esencia heredada de generaciones anteriores.

La intención de la nueva agrupación es revitalizar el desfile de carrozas y adaptarlo a la actualidad, creando un espacio artístico duradero que vaya más allá del papel fallero y abrirse a otras disciplinas artísticas. «Están muy implicados», asegura la alcaldesa del municipio, recordando que de siempre se ha colaborado con el Ayuntamiento para que el desfile circulara de la mejor manera posible, pero este año, «se han implicado muchísimo más», destaca, animándoles a seguir haciéndolo, mostrándoles el apoyo del Consistorio fuentepelayense y con la esperanza de que «no decaiga el ánimo».

Un ánimo que en estos días previos a las fiestas está casi en su punto álgido, y aumentará a partir de mañana, cuando se dé el pistoletazo de salida a cinco jornadas festivas en las que no faltarán multitud de actividades infantiles, musicales, gastronómicas o taurinas, entre otras, destacando, de forma especial este año, el desfile de carrozas, que se celebra el sábado a partir de las 19:00 horas desde la zona del Ferial.

Programación

Jueves 21 de agosto

17:00 h. Parque infantil

20:00 h. Entrega de premios del concurso de pintura infantil

21:00 h. Ofrenda floral y canto de la Salve en honor a Nuestra Señora de la Asunción en la iglesia de El Salvador

23:00 h. Concentración de peñas en la plaza del Salvador

23:30 h. Desfile de peñas hasta la plaza Mayor e inauguración de las fiestas

00:00 h. Charanga Jaleo

Viernes 22 de agosto

12:00 h. Pascalles y encierro ecológico taurino (infantil)

13:30 h. Vermut con charanga Jaleo

17:00 h. Andamio Moreno DJ´s

19:30 h. Encierro urbano

00:00 h. Macro Disco Devils

00:00 h. Charanga Cucú Band

04:30h. Lombar DJ

Sábado 23 de agosto

09:30 h. Encierro campero mixto

13:00 h. Fiesta de la espuma

13:00 h. Vermut con charanga Armando Jarana

18:00 h. Concentración de carrozas en el ferial

19:00 h. Desfile de Carrozas – 60 aniversario

20:00 h. Entrada de carrozas en la plaza Mayor

22:00 h. Entrega de premios en la plaza de la Fuente

00:00 h. Orquesta Cayenna

00:00 h. Charanga Chicuelina. A continuación, discomóvil Dejavu.

Domingo 24 de agosto

12:00 h. Misa solemne en honor a Nuestra Señora de la Asunción

12:40 h. Encierro urbano

13:30 h. Vermut con charanga La Huevera

19:00 h. Encierro campero mixto

20:30 h. Charanga El Boquerón

00:00 h. Discomóvil Trinity

02:00 h. Discomóvil Trinity

Lunes 25 de agosto

22:00 h. Gran Pizzada