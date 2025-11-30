El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista general de la promoción a la que pertenecen los cinco chalés que han salido a subasta en la entrada a Sebúlcor. A. M. C

Salen a subasta cinco chalés por medio millón de euros en un pueblo de Segovia

Los interesados pueden pujar hasta el 9 de diciembre por los distintos lotes, cuyo precio varía según la superficie de la vivienda

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Domingo, 30 de noviembre 2025, 18:30

Comenta

El municipio segoviano de Sebúlcor, que roza los 300 habitantes, se ha convertido en escenario de una subasta pública que en su conjunto supera el ... medio millón de euros. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sepúlveda ha abierto un periodo de pujas para optar por la compra de cinco chalés, situados en una de las principales vías de acceso a la localidad tanto desde Cantalejo como desde la conexión con la SG-205. Las viviendas fueron construidas en 2007 y pertenecen a una promoción formada por una docena de inmuebles para uso residencial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un jubilado de Castromonte al ser arrollado por un coche en la travesía de Rioseco
  2. 2

    Mueren cinco jóvenes en las carreteras este domingo
  3. 3 Soterrarlo todo
  4. 4

    Sorprende a una mujer cuando desvalijaba el piso de su madre, la retiene y logra recuperar el botín
  5. 5

    Civiles que se enfundan el uniforme militar en vacaciones: «Estoy haciendo cosas que no imaginaba»
  6. 6

    Heridos cuatro motoristas en un reguero de accidentes registrados en 34 horas en Valladolid
  7. 7

    El asesino de Eli, un año marcado por la delincuencia tras salir de prisión
  8. 8

    El aparcamiento de tierra de la avenida de Segovia se convierte en blanco de robos en coches
  9. 9

    El último trámite antes del juicio por la muerte de Esther López
  10. 10

    Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Salen a subasta cinco chalés por medio millón de euros en un pueblo de Segovia

Salen a subasta cinco chalés por medio millón de euros en un pueblo de Segovia