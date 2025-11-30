Salen a subasta cinco chalés por medio millón de euros en un pueblo de Segovia

El municipio segoviano de Sebúlcor, que roza los 300 habitantes, se ha convertido en escenario de una subasta pública que en su conjunto supera el ... medio millón de euros. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sepúlveda ha abierto un periodo de pujas para optar por la compra de cinco chalés, situados en una de las principales vías de acceso a la localidad tanto desde Cantalejo como desde la conexión con la SG-205. Las viviendas fueron construidas en 2007 y pertenecen a una promoción formada por una docena de inmuebles para uso residencial.

La Sareb es la entidad reclamante de la cantidad por un proceso de ejecución hipotecaria

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado estos días la subasta, mediante la cual la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) reclama la cantidad de 548.676 euros en un procedimiento de ejecución hipotecaria contra la empresa Construcción Inversiones y Fincas Siglo XXI, con sede en Madrid, en referencia al impago de cinco fincas edificadas en el número 7 de la calle Paseo de la Fuente. A este montante se suman otros 164.592 euros, que se fijan de manera provisional en concepto de intereses y costas.

Los cinco chalés de Sebúlcor, en la provincia de Segovia, que conforman los diferentes lotes por los que los interesados pueden pujar forman parte de una promoción inmobiliaria de un total de doce viviendas unifamiliares adosadas que comenzó a desarrollarse en 2007, justo en vísperas del estallido de la crisis económica y financiera de 2008. El resto de los inmuebles que no figuran en la subasta fueron vendidos o intercambiados, pero cinco de ellos no encontraron ningún comprador, según indican fuentes cercanas al proyecto.

Es por ello que la subasta contempla cinco lotes, cuyo valor parte de los 142.900 hasta los 159.000 euros. La variación de precios depende de la localización y también de la superficie útil de la casa, que va desde los 142 hasta los 162 metros cuadrados. Todas las viviendas cuentan con dos plantas, donde se disponen el porche, dos cuartos de baño, un aseo, tres dormitorios, cocina y salón-comedor; y un semisótano, que se destina a garaje. Las diferentes alturas están comunicadas mediante una escalera interior.

Los portales que están incluidos en la subasta son los que se corresponden con las letras A, C (dos viviendas), D y F. El edicto concreta que no existe la posibilidad de visitar previamente ninguno de los chalés y que, en cualquier caso, el plazo máximo para presentar una oferta concluye el 9 de diciembre. Por el momento, no hay constancia de pujas realizadas por parte de compradores interesados.