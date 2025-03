Roban un tractor en un pueblo de Segovia, lo estrellan y escapan por el río

Sacramenia ha vivido este fin de semana un suceso nunca visto con anterioridad en el municipio. Dos jóvenes han robado un tractor en un taller ... de la localidad, lo han accidentado en un pueblo vecino y han emprendido la huida a nado por el río. La Guardia Civil ha logrado identificar a los responsables de los hechos y ya ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. Por el momento, hay una persona detenida y un operativo de búsqueda activo con el objetivo de dar con el paradero de un hombre huido.

Era una mañana tranquila de la víspera de Carnaval. Sin embargo, pronto se conoció un hecho que inquietó en gran medida a los más de 300 habitantes de Sacramenia. La empresa Talleres Lázaro, un concesionario de tractores de la localidad, había sufrido el robo de un vehículo agrario en las primeras horas de este domingo. Por ello, multitud de vecinos se echaron a las calles en un intento de encontrar pistas, a lo que también se sumaron los agentes de la Guardia Civil en un amplio despliegue.

Las noticias sobre el tractor sustraído no se hicieron de rogar. El vehículo se encontró apenas unas horas después en Laguna de Contreras, a casi siete kilómetros de distancia de Sacramenia, ambos en la provincia de Segovia. Varios testigos presenciaron cómo dos jóvenes conducían el tractor de color azul y marca New Holland. Cuando fueron sorprendidos, bajaron rápidamente para emprender su huida. Al menos uno de los responsables del robo no dudó un segundo en meterse en el río Duratón para escapar durante la persecución, según informan fuentes cercanas al suceso.

Más información Recuperan en un pueblo de Navarra tres tractores robados en Valseca

«Los hechos están denunciados», asegura la alcaldesa de Sacramenia, Luz María Lázaro, quien es también víctima en el caso al ser una de las gestoras de la empresa familiar que ha sufrido el robo. Los ladrones emprendieron la huida, pero «gracias a la colaboración de los vecinos de Sacramenia, Laguna de Contreras y Aldeasoña» han podido ser identificados, manifiesta. Fuentes cercanas al operativo detallan que los autores del robo son dos jóvenes naturales de otro muncipio de la comarca.

La Subdelegación del Gobierno en Segovia confirma que hay un detenido y hay otro hombre «al que se le está buscando». Afortundamente, no ha habido que lamentar heridos y «el tractor ha aparecido», explica la regidora. No obstante, sí que se han observado daños materiales, ya que el vehículo, que es propiedad de un cliente vallisoletano, tendrá que someterse a «algún arreglo», concreta Lázaro.