Fachada del mercado de Los Huertos tras la reforma. Antonio de Torre

Los retrasos en la apertura del mercado de Los Huertos responden a «diferencias de criterio»

El alcalde de Segovia, José Mazarías, confía en que la adjudicación de los puestos se realice «de forma inminente»

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:09

El mercado municipal de Los Huertos, que presta servicio al recinto amurallado, finalizó sus obras de reforma integral hace ya más de medio año. Sin ... embargo, todavía no se ha procedido a su reapertura porque falta la adjudicación de los diferentes puestos. El alcalde de Segovia, José Mazarías, reconoce que se ha producido una demora principalmente «por la diferencia de criterio» que hay entre diferentes servicios del propio Ayuntamiento de la ciudad. Aun así, el regidor confía en que sea posible inaugurar el espacio «de forma inminente».

