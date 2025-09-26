Los retrasos en la apertura del mercado de Los Huertos responden a «diferencias de criterio»

El mercado municipal de Los Huertos, que presta servicio al recinto amurallado, finalizó sus obras de reforma integral hace ya más de medio año. Sin ... embargo, todavía no se ha procedido a su reapertura porque falta la adjudicación de los diferentes puestos. El alcalde de Segovia, José Mazarías, reconoce que se ha producido una demora principalmente «por la diferencia de criterio» que hay entre diferentes servicios del propio Ayuntamiento de la ciudad. Aun así, el regidor confía en que sea posible inaugurar el espacio «de forma inminente».

El grupo municipal Segovia en Marcha criticó que los siete puestos del mercado debían haberse licitado en junio. «Estamos casi en octubre y no se sabe nada de la apertura; la obra está recepcionada desde antes del verano y siguen cerrados», subrayó su portavoz, Guillermo San Juan. Mazarías, que afirmó que los tiempos se habían dilatado más de lo previsto, consideró que había sucedido lo mismo que con otros contratos anteriores. «Nos está costando que haya acuerdo entre los diferentes servicios municipales [departamento de Contratación, Secretaría o Intervención] y está retrasando la adjudicación de los puestos», explicó.

«Lo único que hago es meter presión a los responsables de los servicios y me han prometido que la adjudicación se hará de forma inminente», concluyó. Los puestos, que incluyen el uso de zonas comunes y servicios, salieron a licitación por entre 350 y 410 euros mensuales, unos precios considerados «competitivos» por el gobierno municipal.