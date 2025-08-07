El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vista aérea del Real Sitio de San Ildefonso. El Norte

El Real Sitio de San Ildefonso comienza con las restricciones de agua

El alcalde defiende que es «indispensable» tomar medidas para garantizar el abastecimiento en los próximos meses

El Norte

El Norte

Segovia

Jueves, 7 de agosto 2025, 13:00

El Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso ha emitido un bando en el que insta a la ciudadanía del municipio a adoptar medidas de ahorro de agua. El alcalde, Samuel Alonso, ha señalado que es «indispensable» asegurar el abastecimiento de agua potable en los próximos meses, por lo que ya se están aplicando restricciones en diversos ámbitos municipales.

Entre las medidas anunciadas se encuentran la disminución de los caudales en fuentes públicas, la reducción al mínimo imprescindible del riego en parques y jardines, así como una menor frecuencia en el baldeo de las vías públicas. Además, se prohíbe expresamente el baldeo de calles, plazas privadas y terrazas de hostelería, salvo para limpieza obligatoria.

El Ayuntamiento también solicita la colaboración de vecinos, empresas y administraciones para reducir el consumo doméstico. Se recomienda regar plantas al amanecer o al anochecer, evitar el uso de agua de fuentes para fines distintos al consumo y extremar el control en el llenado de piscinas privadas o comunitarias.

Asimismo, se recuerda a los ciudadanos buenas prácticas como abrir el grifo solo cuando sea necesario, utilizar eficientemente la cisterna, cerrar ligeramente la llave de paso y emplear lavadora y lavavajillas solo con carga completa. También se promueve ducharse en lugar de bañarse.

