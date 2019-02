El Real Sitio de San Ildefonso opta por la urea como fundente para las nevadas Una máquina trabaja para retirar la nieve en una calle del Real Sitio. / Antonio de Torre El Ayuntamiento opta por esta sustancia como alternativa «por sus resultados» QUIQUE YUSTE Segovia Miércoles, 6 febrero 2019, 19:50

Ya en 2018, un año marcado por intensos y numerosos episodios de nevadas que concluyeron el 30 de mayo, el Real Sitio de San Ildefonso probó con la urea como una alternativa fundente a la sal para despejar sus calles. El resultado de la prueba fue «muy positivo», según afirman José Luis Vázquez y la concejala de Medio Ambiente del municipio, María Jesús Fernández Ortega, quien informó durante el último pleno de los buenos resultados obtenidos al utilizar la urea como fundente. «También es coherente su uso» con el entorno del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, añade el alcalde de la localidad, quien señala que su uso «está en la línea de ese objetivo de contribuir a un desarrollo sostenible».

Así, la urea forma parte ya de los protocolos de actuación ante riesgo de nevadas en el Real Sitio de San Ildefonso. En 2019 ya se ha utilizado –aunque con menos intensidad que en 2018 debido a la falta de precipitaciones en forma de nieve– debido a las ventajas que ofrece sobre otros fundentes más habituales como la sal.

«Es ecológico, no es abrasivo, no es dañino para los pavimentos y tampoco para la naturaleza», explica José Luis Vázquez. «Lo que no se aconseja en espacios naturales y en ningún sitio es el fundente químico que se utiliza en todos los sitios», concluyó el regidor sobre la utilización de la sal.