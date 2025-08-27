Las ratas dejan sin internet y televisión a vecinos de un barrio de Segovia

Varias viviendas del barrio de San José, en Segovia capital, han sufrido durante los últimas días problemas de conexión derivados de fallos en los ... cables que hacen llegar la cobertura de telefonía, televisión e internet hasta los hogares. Según las primeras investigaciones, la causa de los fallos de conexión es la presencia de ratas en la zona más próxima a los comercios situados entre las avenidas de la Constitución y Juan Carlos I.

Javier Pardo, presidente de la asociación de vecinos del barrio, explica que hace unos días varios operarios trabajaron en la zona para tratar de solventar la avería y permitir que la conexión a internet, telefonía y televisión, que afectaba sobre todo a los clientes de la operadora Orange, pudieran recuperar la conexión. «Me dijeron que había sido una rata la que había mordido el cable y había dejado sin conexión a las viviendas», sostiene el representante de los vecinos de San José. unos operarios. Me dijeron eso. Es la rata que ha mordido y ha dejado. Me imagino que sí. Lo que ellos hicieran ya estará hecho.

No es la primera vez que la presencia de ratas en el subsuelo causa problemas en Segovia capital. A finales de 2024 y comienzos de 2025, numerosos comercios de la calle Cronista Lecea sufrieron diferentes cortes del suministro eléctrico. Según se explicó en aquel momento, la avería en un cable subterráneo estaba supuestamente ocasionada por la acción de los roedores que habitan el subsuelo, provocando una subida de tensión que causó numerosos desperfectos en varios locales. No era la primera vez que ocurría. Los cortes de luz se sucedieron, según vecinos y comerciantes, durante un periodo de dos meses.