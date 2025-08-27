El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Lugar donde se produjo la avería. El Norte

Las ratas dejan sin internet y televisión a vecinos de un barrio de Segovia

Varios hogares han sufrido durante días problemas de conexión de telefonía por una avería causada por la mordedura de roedores en los cables

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:44

Varias viviendas del barrio de San José, en Segovia capital, han sufrido durante los últimas días problemas de conexión derivados de fallos en los ... cables que hacen llegar la cobertura de telefonía, televisión e internet hasta los hogares. Según las primeras investigaciones, la causa de los fallos de conexión es la presencia de ratas en la zona más próxima a los comercios situados entre las avenidas de la Constitución y Juan Carlos I.

