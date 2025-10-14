El puente cumple con las expectativas de la hostelería segoviana gracias al buen tiempo

El buen clima en pleno otoño, el largo periodo festivo en varias comunidades autónomas y el espíritu viajero de los turistas han contribuido a llenar ... las calles de Segovia durante el puente del Pilar o por el Día de la Hispanidad, lo que ha tenido reflejo directo en los alojamientos del medio rural. Los hosteleros tenían unas expectativas muy positivas, las cuales se han cumplido al anotar los hoteles una ocupación muy elevada, de hasta el 90%, a lo largo del fin de semana. Las estancias de los visitantes han sido largas y la afluencia a los restaurantes también ha sido destacada.

«Hemos notado muchísimo el puente», coinciden los representantes del sector hostelero de Segovia. «Ha sido un periodo más relajado, pero muy potente a su vez», asegura el gerente de la Asociación de Empresarios de Alojamiento, Hostelería y Turismo de Segovia (Hotuse-Aihs), Javier García Crespo. «Hemos tenido muchos visitantes desde el jueves y hasta este lunes, lo que se ha unido al turismo internacional», subraya la presidenta de Festur, Rocío Ruiz.

«Algunas personas han aprovechado para dormir una noche en un pueblo y luego visitar la capital», dice el gerente de Hotuse

Son varias comunidades autónomas las que decidieron trasladar el festivo del 12 de octubre al lunes día 13, lo que ha permitido a los alojamientos sumar reservas por parte de castellanos y leoneses, extremeños, aragoneses, andaluces o asturianos. A ellos se suman aquellos madrileños que, al ser una jornada no lectiva en los colegios, han solicitado vacaciones en el trabajo. Del mismo modo, los valencianos han estado muy presentes en los municipios de la provincia al ser festivo el jueves pasado. «Ha sido brutal, hemos tenido muchísimo público procedente de esta comunidad autónoma», reconoce Ruiz. Es un aspecto que confirma que el atractivo de Segovia no solo es apreciado por los residentes en regiones vecinas.

«Al no ser fiesta nacional en todos los lados, la gente normalmente aprovecha estos puentes porque la escapada sale más barata y pueden visitar los sitios sin tanto agobio», considera García Crespo. La provincia se convierte así en un destino referencial para organizar un viaje en estas fechas, ya sea por su ubicación privilegiada como por su riqueza gastronómica y cultural.

Muestra de ello es que la ocupación hotelera ha rondado el 80% y 90%. La mayoría de las reservas se han concentrado entre el sábado y domingo, aunque son muchos los que han decidido extender su estancia hasta el lunes. «Algunos han estado todo el puente en la capital mientras que otros han aprovechado para dormir una noche en un pueblo y luego visitar la ciudad», declara García Crespo. De este modo, aunque el turismo rural tiene como cliente principal el vecino madrileño, también ha celebrado los buenos resultados que ha tenido el periodo festivo, especifica.

Ha sido difícil andar por las abarrotadas calles del centro de la capital, así como encontrar una mesa libre en los comedores de los restaurantes. En parte, por el buen clima, ya que el sol ha brillado estos días —salvo en puntuales chubascos— y el termómetro ha superado de forma general los 20 grados. Ha sido un tiempo muy diferente al observado en la costa mediterránea, donde las lluvias han sido las protagonistas del puente, una situación que ha permitido a Segovia disparar las reservas. Asimismo, «hemos tenido mucho turista extranjero; es la línea habitual que llevamos teniendo todo el año y ojalá no cambie», espera Ruiz.

Último trimestre

El gremio hostelero respira optimismo después de que las cifras de negocio hayan sido «muy positivas» en los dos primeros fines de semana de octubre, ya sea por los actos conmemorativos de Isabel la Católica como por el calendario festivo. Es una sensación que, por el momento, también se extiende a los meses finales del año. «El último trimestre suele ser un periodo muy bueno, siempre que el tiempo acompañe, ya que la gente se anima mucho a salir», subraya la presidenta de Festur.

Las miradas están puestas en el puente de la Constitución y en las navidades. «El día de Todos los Santos cae en sábado, por lo que ese se nos estropea un poco», reconoce Ruiz. El tiempo va a ser el factor clave que va a determinar el cumplimiento o no de estas aspiraciones.«Si acompaña, va a ser una buena temporada», concluye el gerente de Hotuse.