Multitud de personas abarrotan la Calle Real durante la última jornada del periodo festivo.

Multitud de personas abarrotan la Calle Real durante la última jornada del periodo festivo. Antonio de Torre

El puente cumple con las expectativas de la hostelería segoviana gracias al buen tiempo

El periodo festivo abarrota los hoteles con viajeros de cinco regiones diferentes que han reservado largas estancias en la provincia

Ana María Criado

Segovia

Martes, 14 de octubre 2025, 07:26

El buen clima en pleno otoño, el largo periodo festivo en varias comunidades autónomas y el espíritu viajero de los turistas han contribuido a llenar ... las calles de Segovia durante el puente del Pilar o por el Día de la Hispanidad, lo que ha tenido reflejo directo en los alojamientos del medio rural. Los hosteleros tenían unas expectativas muy positivas, las cuales se han cumplido al anotar los hoteles una ocupación muy elevada, de hasta el 90%, a lo largo del fin de semana. Las estancias de los visitantes han sido largas y la afluencia a los restaurantes también ha sido destacada.

