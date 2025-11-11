El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Visita a las obras de renovación de la planta de biomasa de Cuéllar. Nacho Valverde (Ical)

El pueblo de Segovia que reducirá sus emisiones de CO2 gracias a su renovada planta de biomasa

La instalación, puesta en marcha en 1999, fue la primera red de calor del país y es objeto de una reforma que acabará en febrero

Mónica Rico

Mónica Rico

Cuéllar

Martes, 11 de noviembre 2025, 08:57

Comenta

La modernización de la planta de biomasa de Cuéllar reducirá 1.850 toneladas de dioxido de carbono al año y consolidará a la villa ... como referente en el uso de energías renovables. La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, destina 2,6 millones de euros a la puesta en marcha de la nueva central de la red de calor, en virtud de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento con una vigencia de 15 años.

