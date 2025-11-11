El pueblo de Segovia que reducirá sus emisiones de CO2 gracias a su renovada planta de biomasa

La modernización de la planta de biomasa de Cuéllar reducirá 1.850 toneladas de dioxido de carbono al año y consolidará a la villa ... como referente en el uso de energías renovables. La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, destina 2,6 millones de euros a la puesta en marcha de la nueva central de la red de calor, en virtud de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento con una vigencia de 15 años.

La central de generación de energía térmica con biomasa de la red de calor de Cuéllar fue pionera en este tipo de instalaciones en todo el país. Se construyó en 1999 y, tras unas mejoras energéticas realizadas en 2013, se enfrenta ahora a una modernización prácticamente integral -tras haber alcanzado su vida útil- cuyas obras se vienen desarrollando en los últimos meses y se prolongarán hasta el próximo febrero, tal y como anunció el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

En su visita estuvo acompañado por el alcalde de la villa, Carlos Fraile, que señaló que, tras más de 25 años de vida, las calderas necesitaban una renovación, así como adaptarse a los nuevos estándares de rendimiento, emisiones, eficiencia y sostenibilidad. Es por ello que el Ayuntamiento de Cuéllar, en colaboración con Somacyl y la Junta de Castilla y León, firmaron hace unos meses un convenio que dio carta de naturaleza a una prácticamente nueva estación de biomasa, con dos nuevas calderas que proporcionarán mayor eficiencia, confort y un mejor servicio a toda la ciudadanía.

«Supone una instalación que va a generar calor para los edificios municipales», subrayó Suárez-Quiñones, entre los que destacó el próximo centro de salud. La planta cuenta con tres grandes paquetes de usuarios: por un lado, el propio Ayuntamiento, con varios edificios municipales como el frontón cubierto, el pabellón polideportivo, el colegio Santa Clara, un centro cultural o la piscina, a los que se sumará el nuevo centro de salud; por otro, seis comunidades de vecinos con 228 usuarios; y, finalmente, en torno a 24 viviendas unifamiliares, «un conjunto importante de beneficiarios», en palabras del consejero.

Las obras de modernización contemplan la instalación de dos nuevas calderas de biomasa, de dos y tres megavatios de potencia térmica, la sustitución de equipos de bombeo por otros más eficientes, la renovación de las instalaciones eléctricas y de protección contra incendios y la implantación de filtros de mangas y multiciclones para la depuración de humos. Todo ello permitirá reducir las emisiones en 1.850 toneladas de CO2 al año frente a los combustibles fósiles. Además, se ampliará el edificio de la central para albergar los nuevos equipos, se construirá una zona de oficinas y control y la planta se dotará de placas fotovoltaicas para el autoconsumo eléctrico sostenible.

Las instalaciones generarán una necesidad de 2.500 toneladas de biomasa al año, un combustible que se extrae de los montes de la Comunidad en forma de astilla forestal procedente de trabajos silvícolas. De este modo, se consigue hacer a los montes más resistentes a los incendios y más limpios, al tiempo que se impulsa un aprovechamiento forestal sostenible. Suárez-Quiñones incidió en que la planta y Cuéllar son «ejemplo de sostenibilidad y compromiso medioambiental», compartido por el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León.

La inversión total supone casi 2,6 millones de euros, cofinanciada con fondos europeos FEDER 2021-2027, y, según el convenio firmado, el Consistorio cuellarano pagará 190.000 euros anuales durante un periodo de 15 años, en los que Cuéllar seguirá estando a la vanguardia en este tipo de energías renovables, ofreciendo además mayor confort a todos los usuarios.