Un pueblo de Segovia reabre dos calles destrozadas por la dana en septiembre de 2023

El Ayuntamiento de El Espinar ha anunciado la finalización de las obras de arreglo de las Calles Arroyo Merlero y Yecla, que sufrieron los estragos ... del paso de la dana de septiembre de 2023. Dos años y un mes después de aquel trágico episodio meteorológico, ambos viales han sido reabiertos al tráfico duna vez concluidas las tareas de asfaltado.

Nadie en esta localidad de la provincia de Segovia olvida aquella noche del 3 al 4 de septiembre y la tremenda tormenta que descargó y que provocó tres enormes socavones, ocasionando además multitud de inundaciones en viviendas, garajes y trasteros, además de miles de euros en pérdidas.

Durante estos veinticinco meses, los vecinos de estas dos calles, cortadas al tráfico desde entonces, han sufrido el miedo de ver cómo cada vez que llovía el nivel de agua del río canalizado bajo el asfalto subía e, incluso, se desbordaba como ocurrió en el pasado mes de marzo. La pesadilla de la dana ha estado presente. Suciedad, malos olores, ratas y mucho sufrimiento han sido la tónica general de todos los residentes de ambas zonas.

Además de las calles Arroyo Merlero y Yecla, las dos pertenecientes al término propiamente de El Espinar, en el núcleo de población de San Rafael, la calle Menacho también padeció el castigo de las inclemencias meteorológicas en forma de un gran socavón que ya ha sido reparado. Sin embargo, esta arteria todavía no ha sido asfaltada; aunque fuentes consultadas del Consistorio aseguran que las obras también finalizarán allí en los próximos días. De esta manera, la localidad espinariega pasará página y pondrá fin a un largo capítulo de reproches y excusas. «El Ayuntamiento agradece la paciencia y comprensión de los vecinos durante todo este proceso y pide disculpas por el tiempo transcurrido y por las molestias ocasionadas», aseguran.

Nuevos episodios

Las obras de arreglo y recuperación de estas tres calles se retrasaron tras la petición formulada por el Ayuntamiento a la Subdelegación del Gobierno en Segovia y al Ministerio para la declaración de 'zona catastrófica', que finalmente no fue concedida. La Junta de Castilla y León destinó una ayuda al Consistorio espinariego de 350.000 euros para sufragar parte del coste de las intervenciones que han sido necesarias ejecutar. El gasto que han acarreado ha alcanzado el millón de euros.

Concretamente, en las calles Arroyo Merlero y Yecla, los trabajos que se han llevado a cabo han consistido en la limpieza de la conducción del caudal del río Boquerón y la sustitución del recubrimiento por uno nuevo de hormigón. También se ha procedido al rellenado del socavón y a extender un nuevo asfaltado.

Por desgracia, estos episodios no han sido aislados. Recientemente, la intersección de las calles Clavel y Lirio, en el término de El Espinar, sufrió otro hundimiento del suelo debido a la rotura de un colector. Una situación similar a la que se vivió en San Rafael a finales del mes de marzo. Un enorme agujero obligó a desviar el tráfico de la carretera N-6 a su paso por la travesía durante más de una semana. En esta ocasión fue el Ministerio de Transportes el que costeó la obra, cuyo importe ascendió al millón de euros.

¿Por qué ocurre?

La pregunta que todos los vecinos se hacen es la siguiente: ¿Por qué se producen socavones con tanta frecuencia en las calles de la localidad? Solo el paso devastador de la dana de septiembre de 2023 acarreó daños y pérdidas valoradas en más de 6 millones de euros. La respuesta la dio un técnico del Ayuntamiento espinariego durante el arreglo del último hundimiento. «El problema se encuentra en los colectores de agua. Antiguamente no se hacían pozos, hacían un agujero al tubo, conectaban y lo tapaban con cemento. Con el paso del tiempo, esta situación debilita la acometida y cuando entra el colector en carga y coge presión, como en el caso de la dana y otras lluvias torrenciales, revienta por el punto más débil. El agua se va llevando el material, va comiendo terreno, pero como arriba hay una capa de compresión y el asfalto, la parte inferior al firme se queda hueca, hasta que pasa un vehículo pesado y hunde la calzada», explicó.

Esta situación se está produciendo en múltiples puntos del municipio, tal y como reconoció el alcalde, Javier Figueredo, quien apuntó que «la infraestructura de El Espinar lleva ochenta años sin arreglarse. Lo que hay que hacer es poco a poco ir cambiando colectores para actualizarlos y que se vayan poniendo con materiales nuevos. Este es un tema en el que estamos trabajando y del que habrá noticias de una importante inversión que hay que hacer para acometer ciertas obras», declaró el regidor.