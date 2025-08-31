El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Señal que informa de la prohibición de circular en un sentido por una calle de Palazuelos de Eresma. Antonio Tanarro

Un pueblo de Segovia pide más controles de la Guardia Civil ante el «preocupante» incremento de infracciones

El Ayuntamiento ha detectado un incremento «preocupante» de vehículos que circulan sin respetar las normas de circulación

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Domingo, 31 de agosto 2025, 18:07

El Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma ha anunciado que solicitará la colaboración de la Subdelegación del Gobierno en Segovia para poner en marcha controles de ... seguridad vial en distintas zonas del municipio. Esta decisión llega tras detectar, por parte de los servicios municipales, un incremento «preocupante» de vehículos que circulan sin respetar señales de dirección prohibida o superando ampliamente los límites de velocidad establecidos.

