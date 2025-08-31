Un pueblo de Segovia pide más controles de la Guardia Civil ante el «preocupante» incremento de infracciones

El Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma ha anunciado que solicitará la colaboración de la Subdelegación del Gobierno en Segovia para poner en marcha controles de ... seguridad vial en distintas zonas del municipio. Esta decisión llega tras detectar, por parte de los servicios municipales, un incremento «preocupante» de vehículos que circulan sin respetar señales de dirección prohibida o superando ampliamente los límites de velocidad establecidos.

A pesar de las medidas ya adoptadas por el consistorio palazolense para mejorar la seguridad vial –como la instalación de señalización y reductores de velocidad– aún persisten comportamientos que ponen en riesgo a peatones y conductores. Los lugares más afectados son algunas calles, plazas y travesías donde se han identificado reiteradas infracciones. Con estos nuevos controles, que se llevarían a cabo por parte de la Guardia Civil de Tráfico al carecer Palazuelos de Eresma de Policía Local, el Ayuntamiento busca sensibilizar a los conductores, promover una conducción más responsable y, sobre todo, evitar accidentes o atropellos.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el consistorio apela a la colaboración y comprensión de los vecinos y recuerda la importancia de circular con precaución y respetar las normas para garantizar la seguridad de todos.