Un pueblo de Segovia pide más controles de la Guardia Civil ante el «preocupante» incremento de infracciones
El Ayuntamiento ha detectado un incremento «preocupante» de vehículos que circulan sin respetar las normas de circulación
Segovia
Domingo, 31 de agosto 2025, 18:07
El Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma ha anunciado que solicitará la colaboración de la Subdelegación del Gobierno en Segovia para poner en marcha controles de ... seguridad vial en distintas zonas del municipio. Esta decisión llega tras detectar, por parte de los servicios municipales, un incremento «preocupante» de vehículos que circulan sin respetar señales de dirección prohibida o superando ampliamente los límites de velocidad establecidos.
A pesar de las medidas ya adoptadas por el consistorio palazolense para mejorar la seguridad vial –como la instalación de señalización y reductores de velocidad– aún persisten comportamientos que ponen en riesgo a peatones y conductores. Los lugares más afectados son algunas calles, plazas y travesías donde se han identificado reiteradas infracciones. Con estos nuevos controles, que se llevarían a cabo por parte de la Guardia Civil de Tráfico al carecer Palazuelos de Eresma de Policía Local, el Ayuntamiento busca sensibilizar a los conductores, promover una conducción más responsable y, sobre todo, evitar accidentes o atropellos.
A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el consistorio apela a la colaboración y comprensión de los vecinos y recuerda la importancia de circular con precaución y respetar las normas para garantizar la seguridad de todos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.